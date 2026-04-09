#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
9 de abril

Día de la Cardiología Argentina: la prevención como motor para proteger el corazón

En esta fecha se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), un hito que transformó la medicina en el país. Hoy, el enfoque profesional se centra en el diagnóstico temprano y el control de factores de riesgo como clave para reducir la mortalidad.

Desde la SAC reafirman que el compromiso actual no solo está en la tecnología de alta complejidad, sino en la educación del paciente.Desde la SAC reafirman que el compromiso actual no solo está en la tecnología de alta complejidad, sino en la educación del paciente.
Seguinos en
Por: 

Este 9 de abril la comunidad médica argentina celebra el Día de la Cardiología, una fecha instaurada en homenaje a la creación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) en 1937. Más allá de la efeméride, la jornada funciona como un recordatorio vital: la enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las principales causas de muerte, pero también una de las más prevenibles mediante el control médico periódico y hábitos de vida saludables.

cardiologíaEl diagnóstico temprano permite identificar anomalías antes de que se conviertan en eventos críticos como infartos o accidentes cerebrovasculares (ACV).

El cardiólogo: un aliado en la prevención

Tradicionalmente, se asociaba al cardiólogo con la urgencia o la cirugía. Sin embargo, el rol moderno de este profesional en Santa Fe y en todo el país ha virado hacia la prevención primaria. El diagnóstico temprano permite identificar anomalías antes de que se conviertan en eventos críticos como infartos o accidentes cerebrovasculares (ACV).

Desde la SAC reafirman que el compromiso actual no solo está en la tecnología de alta complejidad, sino en la educación del paciente. La intervención temprana marca una diferencia sustancial en la calidad de vida a largo plazo, permitiendo que las personas mantengan una vida activa y plena.

Mirá también"El riesgo cardiovascular no se suma, se multiplica": la advertencia de un experto mundial en Santa Fe

Los "enemigos silenciosos" bajo la lupa

Uno de los mayores desafíos para la salud pública es la hiperlipidemia (niveles elevados de colesterol y triglicéridos). Al no presentar síntomas evidentes, muchos pacientes desconocen su condición hasta que sufren un evento grave.

El control del colesterol LDL, conocido popularmente como "colesterol malo", es fundamental. La evidencia científica es contundente: reducir el colesterol LDL en al menos 1 mmol/L (aproximadamente 38 mg/dL) puede disminuir entre un 20% y un 25% el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. El abordaje actual combina estrategias farmacológicas modernas con un pilar innegociable: el cambio de hábitos.

Las sociedades científicas vinculadas a la cardiología en el país manifestaron su extrema preocupaciónLa labor del cardiólogo va más allá del consultorio; es un compromiso con la salud pública y la formación de recursos humanos de calidad.

Consejos esenciales para un corazón sano

Para cuidar la salud vascular, los especialistas sugieren seguir una hoja de ruta clara:

  • Controles regulares: realizar chequeos médicos anuales, especialmente si existen antecedentes familiares.
  • Alimentación equilibrada: priorizar una dieta variada, baja en sodio y grasas saturadas.
  • Actividad física: mantener el cuerpo en movimiento de forma constante.
  • Descanso reparador: dormir más de 7 horas por noche para permitir la recuperación cardiovascular.
  • Gestión del estrés: el bienestar emocional impacta directamente en la presión arterial.
  • Evitar excesos: limitar el consumo de alcohol y eliminar por completo el tabaquismo.
Mirá también"El riesgo cardiovascular no se suma, se multiplica": la advertencia de un experto mundial en Santa Fe

Un compromiso con la vida

La labor del cardiólogo va más allá del consultorio; es un compromiso con la salud pública y la formación de recursos humanos de calidad. En este día, la premisa es clara: prevenir es la forma más efectiva de salvar vidas.

Ante cualquier duda o síntoma inusual, la consulta con el médico de cabecera es la mejor inversión que una persona puede hacer por su futuro.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Salud
Efemérides
Ministerio de Salud
Ciencia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro