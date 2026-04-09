9 de abril

Día de la Cardiología Argentina: la prevención como motor para proteger el corazón

En esta fecha se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), un hito que transformó la medicina en el país. Hoy, el enfoque profesional se centra en el diagnóstico temprano y el control de factores de riesgo como clave para reducir la mortalidad.