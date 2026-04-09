Este 9 de abril la comunidad médica argentina celebra el Día de la Cardiología, una fecha instaurada en homenaje a la creación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) en 1937. Más allá de la efeméride, la jornada funciona como un recordatorio vital: la enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las principales causas de muerte, pero también una de las más prevenibles mediante el control médico periódico y hábitos de vida saludables.
Día de la Cardiología Argentina: la prevención como motor para proteger el corazón
En esta fecha se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), un hito que transformó la medicina en el país. Hoy, el enfoque profesional se centra en el diagnóstico temprano y el control de factores de riesgo como clave para reducir la mortalidad.
El cardiólogo: un aliado en la prevención
Tradicionalmente, se asociaba al cardiólogo con la urgencia o la cirugía. Sin embargo, el rol moderno de este profesional en Santa Fe y en todo el país ha virado hacia la prevención primaria. El diagnóstico temprano permite identificar anomalías antes de que se conviertan en eventos críticos como infartos o accidentes cerebrovasculares (ACV).
Desde la SAC reafirman que el compromiso actual no solo está en la tecnología de alta complejidad, sino en la educación del paciente. La intervención temprana marca una diferencia sustancial en la calidad de vida a largo plazo, permitiendo que las personas mantengan una vida activa y plena.
Los "enemigos silenciosos" bajo la lupa
Uno de los mayores desafíos para la salud pública es la hiperlipidemia (niveles elevados de colesterol y triglicéridos). Al no presentar síntomas evidentes, muchos pacientes desconocen su condición hasta que sufren un evento grave.
El control del colesterol LDL, conocido popularmente como "colesterol malo", es fundamental. La evidencia científica es contundente: reducir el colesterol LDL en al menos 1 mmol/L (aproximadamente 38 mg/dL) puede disminuir entre un 20% y un 25% el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. El abordaje actual combina estrategias farmacológicas modernas con un pilar innegociable: el cambio de hábitos.
Consejos esenciales para un corazón sano
Para cuidar la salud vascular, los especialistas sugieren seguir una hoja de ruta clara:
- Controles regulares: realizar chequeos médicos anuales, especialmente si existen antecedentes familiares.
- Alimentación equilibrada: priorizar una dieta variada, baja en sodio y grasas saturadas.
- Actividad física: mantener el cuerpo en movimiento de forma constante.
- Descanso reparador: dormir más de 7 horas por noche para permitir la recuperación cardiovascular.
- Gestión del estrés: el bienestar emocional impacta directamente en la presión arterial.
- Evitar excesos: limitar el consumo de alcohol y eliminar por completo el tabaquismo.
Un compromiso con la vida
La labor del cardiólogo va más allá del consultorio; es un compromiso con la salud pública y la formación de recursos humanos de calidad. En este día, la premisa es clara: prevenir es la forma más efectiva de salvar vidas.
Ante cualquier duda o síntoma inusual, la consulta con el médico de cabecera es la mejor inversión que una persona puede hacer por su futuro.