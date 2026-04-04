Ciencia y raíces

El cardiólogo que conquistó Estados Unidos y hoy sigue eligiendo el latido de su Santa Fe natal

Julio Panza, uno de los científicos más citados del mundo, desde el Paraninfo de la UNL compartió su trayectoria con futuros médicos. Tras liderar departamentos de cardiología en Nueva York y Washington, el santafesino busca cerrar el círculo de su carrera brindando su experiencia en la ciudad que lo vio nacer.