20 de agosto

Día Mundial de la Papa Frita: ¿Cuál es la historia detrás de este clásico?

Este ícono culinario global, es motivo de una disputa histórica entre Bélgica y Francia, cada uno reclamando su invención con relatos fascinantes. Además de su origen, en su fecha de celebración, expertos explican que la perfección de la papa frita está en su crocancia y enseñan cómo lograr su textura ideal.