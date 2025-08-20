#HOY:

Día Mundial de la Papa Frita: ¿Cuál es la historia detrás de este clásico?

Este ícono culinario global, es motivo de una disputa histórica entre Bélgica y Francia, cada uno reclamando su invención con relatos fascinantes. Además de su origen, en su fecha de celebración, expertos explican que la perfección de la papa frita está en su crocancia y enseñan cómo lograr su textura ideal.

Su textura crujiente por fuera y suave por dentro las convierte en el complemento ideal.
 3:15
Por: 

Este 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una de las guarniciones más populares y un ícono culinario global. Más allá de su innegable popularidad, la historia de este manjar es tan crujiente como su textura, envuelta en un debate milenario entre Bélgica y Francia por su origen.

Ambas naciones se atribuyen la creación de la "frite", una disputa que hoy en día sigue avivando el debate gastronómico.

Carine Willaert prepares fries in the Maison Antoine frites stand in Brussels December 4, 2014. There are few things people agree on in linguistically divided Belgium, but an effort to get Belgian potato fries recognised as global cultural heritage and put it on a par with Peking opera and the Argentinian tango may get unequivocal support. Belgian fries are traditionally sold, in a paper cone, in a "fritkot", generally a shack or trailer. There are some 5,000 of these in Belgium, making them 10 times more common, per capita, than McDonald's restaurants in the United States. Picture taken on December 4, 2014. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: FOOD SOCIETY) bruselas belgica patatas fritas belgas quieren que sean patrimonio cultural mundial Papas fritas belgas se venden tradicionalmente en un cono de papel en una fritkot papas fritas hechas a la vistaLa papa frita se ha consolidado como un alimento versátil. REUTERS/Yves Herman

El misterio de su origen

La contienda por la paternidad de la papa frita es un capítulo fascinante de la historia culinaria. Los belgas sostienen que su creación se remonta al invierno de 1680, en la región de Namur. La leyenda cuenta que los habitantes de esta zona solían freír pequeños pescados como parte de su dieta.

Sin embargo, al congelarse los ríos y no poder pescar, decidieron cortar las papas en forma de pescado y freírlas, dando origen a la versión que hoy conocemos.

Por su parte, los franceses defienden la idea de que la papa frita fue introducida en su país a finales del siglo XVIII. Se le atribuye al cocinero de la corte de Luis XVI, Antoine-Augustin Parmentier, quien buscaba popularizar el consumo de la papa, un tubérculo que en esa época era visto con recelo y se utilizaba principalmente como alimento para el ganado.

La anécdota cuenta que Parmentier ofreció un banquete a la realeza, sirviendo papas de diversas formas, y así logró que el tubérculo fuera aceptado y, eventualmente, amado por la sociedad francesa.

A cook prepares fries in a cafe at the Frietmuseum in Bruges September 27, 2011. The museum, the first of its kind in the world dedicated entirely to research and information on potato fries, traces the history of the snack and offers advice on how to cook them. REUTERS/Thierry Roge (BELGIUM - Tags: FOOD SOCIETY) papas fritas belgica brujas museo de la papa frita FrietmuseumLa perfección de una papa frita radica en su crocancia exterior y su interior suave. REUTERS/Thierry Roge

Consejos para una papa frita perfecta

La perfección de una papa frita radica en su crocancia exterior y su interior suave. Para lograrlo, los expertos recomiendan utilizar papas con almidón, como la Russet, y freírlas dos veces. La primera cocción, a una temperatura más baja (alrededor de 160°C), cocina la papa por dentro y elimina el exceso de agua.

La segunda cocción, a una temperatura más alta (aproximadamente 190°C), sella el exterior y le da ese dorado característico y crujiente. Además, es crucial secar bien las papas antes de freírlas y sazonarlas inmediatamente después de sacarlas del aceite para que la sal y los condimentos se adhieran de manera uniforme.

A large cone of fries with mayonnaise sauce is pictured at the Maison Antoine frites stand in Brussels December 4, 2014. There are few things people agree on in linguistically divided Belgium, but an effort to get Belgian potato fries recognised as global cultural heritage and put it on a par with Peking opera and the Argentinian tango may get unequivocal support. Belgian fries are traditionally sold, in a paper cone, in a "fritkot", generally a shack or trailer. There are some 5,000 of these in Belgium, making them 10 times more common, per capita, than McDonald's restaurants in the United States. Picture taken on December 4, 2014. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: FOOD SOCIETY) bruselas belgica patatas fritas belgas quieren que sean patrimonio cultural mundial Papas fritas belgas se venden tradicionalmente en un cono de papel en una fritkot papas fritas hechas a la vistaEsta fecha es una excusa perfecta para rendirle homenaje a este clásico gastronómico. REUTERS/Yves Herman

La papa frita en la cultura popular

Desde los restaurantes de alta cocina hasta los puestos callejeros, la papa frita se ha consolidado como un alimento versátil y democrático. Es la acompañante infaltable de hamburguesas, sándwiches y carnes. Su popularidad ha trascendido las fronteras, adaptándose a las costumbres de cada país.

En Argentina, es común verlas cortadas en bastones con huevos fritos o como parte de un "revuelto Gramajo", con cheddar y panceta o con verdeo. Mientras que en otras partes del mundo se sirven con diferentes cortes y con otro tipo de salsas especiales.

a typical german fast food dish of 'currywurst with chips', which is a sausage with curry powder and ketchup served with fries, is pictured at a takeaway in dortmund may 22, 2006. the fifa soccer world cup 2006 final will be held in germany from june 9 _ july 9. world cup 2006 preview reuters_ina fassbender (germany) plato tipico papas con curry dortmund alemania futbol notas de color ciudadesEl típico currywurst alemán acompañado de papas fritas. Reuters

En definitiva, más allá de quién sea su verdadero creador, el 20 de agosto es una excusa perfecta para rendirle homenaje a este clásico de la gastronomía mundial, que une a personas de todas las edades y culturas alrededor de un plato sencillo pero irresistible.

