El origen de la luz y la memoria

Por qué este 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía

Esta jornada está destinada a rendir tributo al arte, la ciencia y la técnica de capturar instantes en el tiempo. La elección de esta fecha conmemora la presentación pública del daguerrotipo en 1839, un invento revolucionario formulado por el francés Louis Daguerre que cambió para siempre la historia de la imagen y la memoria colectiva de la humanidad.