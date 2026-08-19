Cada 19 de agosto, el mundo celebra el Día Mundial de la Fotografía, una fecha clave que rinde tributo a la evolución de un arte y una técnica indispensables para la memoria visual de la humanidad.
Por qué este 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía
Esta jornada está destinada a rendir tributo al arte, la ciencia y la técnica de capturar instantes en el tiempo. La elección de esta fecha conmemora la presentación pública del daguerrotipo en 1839, un invento revolucionario formulado por el francés Louis Daguerre que cambió para siempre la historia de la imagen y la memoria colectiva de la humanidad.
La conmemoración encuentra su origen en el lejano 1839 con la presentación del daguerrotipo en París, pero su sentido actual se extiende hacia las múltiples variantes, desde el periodismo hasta la fotografía con drones, que transforman nuestra manera de documentar la realidad.
El nacimiento del daguerrotipo y sus verdaderos pioneros
La elección de esta fecha conmemora lo ocurrido el 19 de agosto de 1839, cuando se presentó formalmente en Francia el daguerrotipo, inventado por Louis Daguerre. La liberación pública de este procedimiento químico para fijar imágenes en placas metálicas marcó el hito fundacional para la expansión internacional de la disciplina.
Sin embargo, la historia de la fotografía no pertenece a una sola persona. Años antes del anuncio de Daguerre, entre 1826 y 1827, el francés Joseph Nicéphore Niépce logró capturar Vista desde la ventana en Le Gras, considerada la fotografía con cámara más antigua que se conserva. Mediante el proceso de heliografía sobre una placa de peltre, Niépce requirió horas de exposición para perpetuar la luz, sentando las bases científicas que Daguerre perfeccionaría más tarde.
Del proceso químico a la era digital
Aunque el daguerrotipo revolucionó el siglo XIX, la iniciativa de instituir un Día Mundial de la Fotografía con alcance global Cobró fuerza internacional décadas después gracias al fotógrafo australiano Korske Ara. Esta propuesta impulsó concursos y actividades a escala mundial para poner en valor la mirada fotográfica.
El paso del revelado analógico a las cámaras digitales y la irrupción de los teléfonos inteligentes masificaron la producción visual. Hoy en día, la captura de imágenes dejó de ser un oficio exclusivo de especialistas para transformarse en un lenguaje cotidiano e instantáneo de distribución masiva.
Las decenas de formas de mirar el mundo
En la actualidad no existe un número cerrado de géneros fotográficos. Los especialistas estiman entre 20 y 30 categorías principales organizadas según su propósito artístico, comercial, informativo o científico.
Entre las ramas más consolidadas destacan:
- Periodística y documental: Registran la actualidad, sucesos sociales y conflictos bélicos.
- Retrato, moda y eventos: Enfocadas en las personas, las expresiones y la estética.
- Paisaje, arquitectura y viajes: Destinadas a capturar el entorno natural y las construcciones urbanas.
- Nuevos horizontes: Fotografía gastronómica, macrofotografía, científica y toma aérea mediante drones.
10 fotografías que congelaron la historia
A lo largo del tiempo, la lente ha servido para eternizar instantes decisivos. Entre las fotografías más icónicas de la historia sobresalen:
- Madre migrante (1936), de Dorothea Lange.
- Muerte de un miliciano (1936) y el Día D (1944), de Robert Capa.
- Bandera sobre el Reichstag (1945), de Yevgueni Jaldéi.
- Albert Einstein sacando la lengua (1951), de Arthur Sasse.
- Guerrillero heroico (1960), de Alberto Korda.
- Earthrise (1968), de William Anders.
- Buzz Aldrin en la Luna (1969), de Neil Armstrong.
- El terror de la guerra (1972), de Nick Ut.
- Tank Man (1989), de Jeff Widener.
A casi dos siglos de aquellas primitivas placas heliográficas y del daguerrotipo, la fotografía continúa transformándose. Cada 19 de agosto es una oportunidad para recordar que, detrás de cualquier tecnología —ya sea una cámara profesional o un smartphone—, la fotografía permanece como el testimonio indeleble del paso del ser humano por la tierra.