Cultura y Dictadura en Rosario

“La dictadura vino a romper los lazos de solidaridad de toda la sociedad”

A 50 años del golpe cívico militar, el historiador Leónidas “Noni” Ceruti presenta la segunda edición de Cultura y Dictadura en Rosario: 1976-1983. El libro, que será presentado este 30 de mayo, reconstruye cómo operó el terrorismo de Estado sobre medios, bibliotecas, escuelas, teatros, radios y la vida cotidiana rosarina.