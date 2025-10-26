Legislativas nacionales

Qué documentos están habilitados para votar este domingo en las elecciones

Los argentinos vuelven a las urnas para renovar parte del Congreso Nacional. Para sufragar, será obligatorio presentar el DNI en formato físico. Cuáles son los documentos aceptados, qué pasa si el votante renovó su ejemplar y qué no se permite en el cuarto oscuro.