Argentina vota

Por bloque y por provincias, qué se juega en Diputados y Senado este domingo

Este 26 de octubre se eligen 127 diputados en todo el país y 24 senadores en ocho distritos. El peronismo arriesga la mayor cantidad de bancas; La Libertad Avanza busca crecer desde la minoría con alianzas parciales; y asoma el bloque de Provincias Unidas. Debuta la Boleta Única de Papel para más de 36 millones de electores.