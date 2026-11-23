Lo que a nivel nacional derivó en un expediente federal por direccionamiento, cartelización y sobreprecios tiene un impacto directo en la provincia de Santa Fe: una de las droguerías que integraba el entramado de firmas cartelizadas es santafesina, un dato que resignifica el bloqueo legislativo que frenó el Plan Provincial de Accesibilidad Ciudadana a los Medicamentos, la reforma destinada a blindar las compras públicas frente al poder de los intermediarios en una jurisdicción donde los déficits de control y trazabilidad ya quedaron dramáticamente expuestos con la matanza provocada por el fentanilo contaminado.
Una droguería santafesina en el engranaje nacional: el caso 20 de Junio
La investigación judicial sobre presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) puso al descubierto la anatomía de un sistema de captura estatal en el mercado de los medicamentos públicos.
El "doble pacto" del ANDIS y su correlato provincial
De acuerdo con el expediente instruido por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 la firma Suizo Argentina S.A. obtuvo órdenes de compra por $137.118.708.357,77, concentrando el 29,54% del presupuesto total adjudicado por la ANDIS en medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI). Según los investigadores, el dominio de la empresa excedió la competencia comercial: recibía información anticipada sobre las licitaciones, incidía en la designación o el despido de funcionarios y determinaba el orden de pago a los proveedores.
El mecanismo funcionaba bajo la lógica de un "doble pacto": un acuerdo con funcionarios internos del organismo y otro con un cartel de droguerías satélite. Archivos secuestrados en la causa demuestran que, antes del cierre de cada compulsa de precios, Suizo Argentina ya tenía predefinido qué firma ganaría cada renglón, con qué porcentaje de descuento simularía competir y qué margen de ganancia se repartiría cada participante, anulando toda competencia real y convirtiendo un presupuesto sanitario en una renta privada cautiva.
El caso de la Droguería 20 de Junio
Dentro de la nómina de droguerías involucradas en el circuito de cartelización aparece una firma con asiento en la provincia de Santa Fe: la Droguería 20 de Junio S.A., con sede en la ciudad de Rosario y presidida por Mario Roberto Litmanovich junto a Matías Saúl Litmanovich y María Eugenia Luraschi.
Según determinaron los fiscales tras analizar los registros contables y las comunicaciones secuestradas, operadores vinculados a Suizo Argentina gestionaron en noviembre de 2024 la incorporación de esta droguería santafesina al registro de proveedores de la ANDIS. A partir de esa maniobra —y tras contactos directos entre directivos de ambas empresas—, la facturación de la firma porteña hacia Droguería 20 de Junio registró un salto exponencial del 1.176% respecto de 2023, integrándola plenamente como eslabón comercial dentro del esquema de adjudicaciones direccionadas en territorio santafesino.
El espejo en Santa Fe: la reforma bloqueada y la disputa por el control
La presencia de un actor local en la trama de la ANDIS funciona como un espejo de lo que estuvo en juego en la Legislatura de Santa Fe alrededor de aquella iniciativa. Mientras sus impulsores planteaban unificar la demanda de todos los hospitales y centros de salud con trazabilidad digital y receta electrónica para impedir compras fragmentadas y precios distorsionados, algo ocurrió en su tratamiento legislativo para cajonear la ley y mantener la precariedad en controles y compras de medicamentos con fondos públicos. En medio de las presiones cruzadas de laboratorios y el lobby de las droguerías —que buscan sostener esquemas de intermediación financiera y cartelización—, la reforma nunca logró sancionarse.
Una vulnerabilidad abierta: sin cambios legales, la salud pública sigue en riesgo
Al no haberse resuelto el déficit de informatización y trazabilidad digital en los circuitos de compra y distribución, Santa Fe permanece expuesta a repetir el mismo esquema de captura y opacidad que ocurrió en la ANDIS, más aún cuando los mismos operadores privados ya actúan en la provincia.
La causa judicial en Comodoro Py es una vía indispensable para sancionar responsabilidades penales frente a hechos consumados, pero resulta insuficiente como garantía sanitaria. Si no se modifican las leyes para establecer controles tecnológicos efectivos, auditoría estatal transparente y trazabilidad unitaria de los fármacos, la salud pública queda en peligro: la crisis del fentanilo contaminado —que golpeó con especial gravedad a Santa Fe con decenas de víctimas fatales— demostró de manera trágica que las fallas en la fiscalización, la trazabilidad y la regulación de laboratorios y droguerías no solo cuestan dinero público, sino vidas.