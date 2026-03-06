Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, uno de los perros del presidente Javier Milei
El mandatario atraviesa un momento de profundo dolor tras la pérdida de uno de sus mastines ingleses, clonado de su histórica mascota Conan. El animal, que llevaba el nombre en honor al economista Robert Lucas, murió tras una complicación postoperatoria.
La relación de Javier Milei con sus perros trasciende lo convencional, siendo definidos por él mismo como sus "hijos de cuatro patas".
La Residencia Presidencial de Olivos se encuentra en clima de luto. Este viernes 6 de marzo, se confirmó el fallecimiento de Robert, uno de los cuatro ejemplares clonados que acompañan al presidente Javier Milei. El can, un mastín inglés de casi ocho años, no logró recuperarse de una intervención quirúrgica a la que fue sometido días atrás para tratar un cuadro tumoral complejo.
Según pudo saberse a través de fuentes cercanas al entorno presidencial, Robert padecía un tumor que presentaba serias complicaciones. Ante el agravamiento de su estado, el Jefe de Estado decidió que fuera intervenido en la clínica veterinaria Burgess. Aunque la cirugía se realizó con éxito inicial, el animal sufrió complicaciones durante el proceso de recuperación y falleció menos de 48 horas después de la operación.
El bastón presidencial con las caras de los 5 perros presidenciales.
Para mediados de febrero Robert estaba por cumplir ocho años, siendo la edad límite de vida que se calcula para los perros clonados.
Robert era parte de la "dinastía" de clones que Milei mandó a crear en Estados Unidos a partir de células de Conan, su perro original fallecido en 2017. Al igual que sus hermanos —Milton, Murray y Lucas—, su nombre rendía tributo a un referente del pensamiento liberal, en este caso el Nobel de Economía Robert Lucas.
El rol de Robert en el equilibrio presidencial
La relación de Javier Milei con sus perros trasciende lo convencional, siendo definidos por él mismo como sus "hijos de cuatro patas". En diversas entrevistas, el mandatario había asignado roles específicos a cada uno de sus canes. Sobre Robert, Milei destacaba una conexión espiritual y emocional única: aseguraba que era quien lo ayudaba a detectar sus propias "fallas" y quien se encargaba de "pelear contra la oscuridad".
Esta pérdida impacta directamente en el ánimo del Presidente en una semana de intensa agenda política. Cabe recordar que el vínculo con sus mascotas ha sido un eje central en su vida privada, al punto de haber hecho grabar sus figuras en el bastón de mando presidencial y de impulsar la denominada"Ley Conan" contra el maltrato animal en el Congreso de la Nación.
En diversas entrevistas y conversaciones privadas el mandatario había asignado roles específicos a cada uno de sus canes.
El futuro de la "familia" en Olivos
Con la partida de Robert, permanecen en la Quinta de Olivos los mastines Milton, Murray y Lucas, además de la reciente incorporación de "Junior", una nueva clonación que llegó el año pasado para asegurar la continuidad del linaje de Conan.
El deceso de Robert marca el fin de un ciclo para uno de los integrantes más cercanos al círculo íntimo del libertario, quien en reiteradas ocasiones manifestó que sus perros fueron los únicos que se mantuvieron a su lado en los momentos más difíciles de su carrera antes de llegar a la Casa Rosada.