Tenía 8 años

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, uno de los perros del presidente Javier Milei

El mandatario atraviesa un momento de profundo dolor tras la pérdida de uno de sus mastines ingleses, clonado de su histórica mascota Conan. El animal, que llevaba el nombre en honor al economista Robert Lucas, murió tras una complicación postoperatoria.