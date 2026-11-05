A los 90 años

Murió Elsa Pavón: la historia detrás de uno de los primeros nietos recuperados en Argentina

La referente de derechos humanos falleció este jueves a los 90 años. Fue cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y logró la restitución de Paula Eva Logares, secuestrada junto a sus padres durante la última dictadura militar.