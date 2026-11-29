La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) llamó a la Licitación Pública Web N° 7060002961 para la adquisición de cables aéreos no preensamblados destinados a tareas de mantenimiento en el marco del Plan 2027.
La EPE licita la compra de cables aéreos por más de $ 412 millones para el Plan 2027
La Empresa Provincial de la Energía convocó a la Licitación Pública Web N° 7060002961 con destino a tareas de mantenimiento. La apertura de ofertas será en la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, el presupuesto oficial asignado para esta operación asciende a $ 412.706.993,60 (pesos cuatrocientos doce millones setecientos seis mil novecientos noventa y tres con 60/100), con IVA incluido.
Apertura de sobres y pliegos
El acto de apertura de las propuestas económicas se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre de 2026 a las 10:00 en las oficinas de la Unidad Compras, ubicadas en calle Francisco Miguens 260, piso 5, de la ciudad de Santa Fe.
Licitación Pública Web: N° 7060002961.
Objeto: Compra de cables aéreos no preensamblados con destino a mantenimiento – Plan 2027.
Presupuesto oficial: $ 412.706.993,60 (IVA incluido).
Descarga de pliegos: Gratuita a través del Portal Web Oficial de la EPE (www.epe.santafe.gov.ar).
Consultas: Teléfonos (0342) 4505856 y 4505874, o presencialmente en Francisco Miguens 260, 5° piso.