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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 16 de noviembre.

Imagen ilustrativa. Créditos: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa. Créditos: Guillermo Di Salvatore
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:30 - 12:30 Azcuénaga, A. Godoy, Piedras y DorregoZona 2: Larrea, Ayacucho, Talcahuano e Italia

09:00 - 13:00 Tte. Loza, Menchaca, Diagonal Obligado y Chubut

10:30 - 12:30 Por Las Casuarinas entre Ruta Prov. N1 y Las Higueras

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Centenario, Córdoba, calle 8 y calle 10

10:00 - 11:00 Maletti, Alberdi, Rivadavia y Belgrano

11:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Av. de Luján, Vélez y Santiago del Estero

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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