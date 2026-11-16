Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 16 de noviembre.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:30 - 12:30 Azcuénaga, A. Godoy, Piedras y DorregoZona 2: Larrea, Ayacucho, Talcahuano e Italia
09:00 - 13:00 Tte. Loza, Menchaca, Diagonal Obligado y Chubut
10:30 - 12:30 Por Las Casuarinas entre Ruta Prov. N1 y Las Higueras
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Centenario, Córdoba, calle 8 y calle 10
10:00 - 11:00 Maletti, Alberdi, Rivadavia y Belgrano
11:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Av. de Luján, Vélez y Santiago del Estero
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.