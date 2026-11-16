Antes de salir de casa, conviene revisar algo más que el pronóstico. Este lunes 16 de noviembre, Santa Fe tendrá una máxima de 30°C y probabilidad de tormentas hacia la noche, mientras que distintos trabajos municipales y de servicios afectan la circulación.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 16 de noviembre
La semana comienza con calor, cielo nublado y posibles tormentas por la noche. Hay cortes de calles, desvíos de colectivos, trabajos de la EPE y modificaciones en el Puente Carretero. Además, continúa la preocupación por la crecida del río Paraná.
En esta guía reunimos la información disponible para que puedas organizar tus viajes, evitar demoras y anticipar posibles inconvenientes durante el día.
Clima en Santa Fe hoy: calor y posibles tormentas por la noche
La semana comenzó con temperaturas elevadas y cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe. A las 6, el registro meteorológico marcaba 22,3°C, con una humedad del 86%, viento del este a 6 km/h y visibilidad de 12 kilómetros. La presión atmosférica era de 1005,4 hPa.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se espera una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 30°C.
Durante la mañana predominará el cielo mayormente nublado, con viento del noreste de entre 13 y 22 km/h. No se anticipan lluvias para las primeras horas.
Por la tarde continuará la nubosidad y el termómetro llegará a los 30°C. El viento soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0% y el 10%.
El cambio más importante podría producirse durante la noche. El SMN anticipa tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 25°C.
¿Conviene salir con abrigo? No. Para la mañana alcanza con ropa liviana. Durante la tarde se sentirá el calor y, si tenés previsto regresar por la noche, conviene llevar paraguas o impermeable por la posibilidad de tormentas.
El sol salió a las 5:55 y se ocultará a las 19:41.
Tránsito en Santa Fe: Puente Carretero, rutas y calles con cortes
La circulación presenta modificaciones por las obras del nuevo Puente Carretero, trabajos municipales y reparaciones de servicios. En el último informe disponible, las rutas provinciales se presentaban con tránsito normal y visibilidad óptima, aunque hay sectores puntuales que requieren precaución.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé:
Continúan los cambios de circulación por la construcción del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes ingresan a la ciudad por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé opera en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
La recomendación es salir con tiempo, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.
Si circulás por el centro:
Hay varios puntos con cortes y reducciones de calzada:
Güemes, entre Ruperto Godoy y Santiago Derqui: corte total durante toda la jornada por trabajos de bacheo. No se informaron desvíos de colectivos.
Francisco Miguens, entre R. Meteoro y Dr. N. Farías: corte de 10 a 11, con desvío de la línea 9.
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero: reducción de calzada por trabajos de ASSA. La línea 16 modifica su recorrido.
9 de Julio y bulevar Pellegrini: reducción de calzada de 14 a 21 por tareas en el colector cloacal.
Urquiza y bulevar Pellegrini: reducción por trabajos de ASSA.
Francia y bulevar Pellegrini: reducción en el cantero central por trabajos cloacales.
Avenida Aristóbulo del Valle, entre Mariano Comas y Cándido Pujato: reducción de 7:30 a 14.
Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno: reducción por bacheo.
También se registraron intervenciones de ASSA en Salta, entre 9 de Julio y 1° de Mayo, y en San Jerónimo y Salta, durante las primeras horas de la mañana.
Si viajás por rutas provinciales:
RP 1: en el norte santafesino hay que circular con precaución por la presencia de animales y personas sobre la calzada, debido al traslado de ganado ante la crecida del Paraná.
RN A012: continúa el corte total entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9. Los desvíos se realizan en los cruces con RN 34 y RP 25.
RN 178: permanece cortada entre la Autopista Rosario-Córdoba y la RN 1V09, a la altura de Armstrong. La alternativa es la RP 15.
Autopista Santa Fe-Rosario: se informó un camión averiado y balizado en el kilómetro 119, a la altura de Desvío Arijón, en sentido hacia Santa Fe.
En cuanto a la RN 11, RN 168 y Circunvalación, el informe disponible no consigna novedades específicas de cortes u obras para esta actualización. Esto no garantiza que no se produzcan inconvenientes durante el día.
Cortes de luz en Santa Fe: barrios y horarios
La Empresa Provincial de la Energía tiene previstos trabajos de mantenimiento y mejoras para este lunes 16 de noviembre. Las interrupciones informadas para la ciudad comprenden tres sectores:
De 8:30 a 12:30: zona delimitada por Azcuénaga, A. Godoy, Piedras y Dorrego; y otro sector comprendido por Larrea, Ayacucho, Talcahuano e Italia. Motivo: reemplazo de postes.
De 9 a 13: sector de Teniente Loza, Menchaca, Diagonal Obligado y Chubut. Motivo: reformas en una subestación.
De 10:30 a 12:30: calle Las Casuarinas, entre la Ruta Provincial 1 y Las Higueras. Motivo: reemplazo de postes.
Antes de salir de casa: el checklist de Santa Fe hoy
Repasá estos puntos antes de comenzar la jornada:
Clima: máxima de 30°C y posibles tormentas aisladas por la noche.
Abrigo: no hace falta una prenda de invierno; sí conviene llevar paraguas si volvés tarde.
Tránsito: prever demoras en el Puente Carretero y en las calles con trabajos.
Colectivos: revisar los desvíos de las líneas 9 y 16 y las modificaciones informadas para otras líneas durante las primeras horas.
Electricidad: comprobar si tu domicilio está dentro de los sectores afectados por los cortes programados.
Agua: hay trabajos de ASSA en la vía pública, pero no se informaron cortes generales del suministro.
Qué llevar: celular cargado, SUBE y paraguas si vas a regresar por la noche.
Qué evitar: circular por sectores anegados, realizar sobrepasos riesgosos en la RP 1 o ingresar a calles cortadas.
Recomendación del día: si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con algunos minutos de anticipación y respetá los desvíos del Puente Carretero.