En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 16 de noviembre

La semana comienza con calor, cielo nublado y posibles tormentas por la noche. Hay cortes de calles, desvíos de colectivos, trabajos de la EPE y modificaciones en el Puente Carretero. Además, continúa la preocupación por la crecida del río Paraná.