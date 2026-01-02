#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Tras más de un año sin aumentos

Desde este viernes rigen nuevas tarifas del estacionamiento medido en Rosario

Luego de más de un año sin modificaciones, la Municipalidad de Rosario dispuso una actualización en las tarifas del sistema de estacionamiento medido. Los nuevos valores comenzaron a regir desde este viernes 2 de enero de 2026 y varían según la zona y la cantidad de horas de permanencia.

Se produce luego de 15 meses sin modificaciones, ya que el último ajuste había sido aplicado en octubre de 2024.Se produce luego de 15 meses sin modificaciones, ya que el último ajuste había sido aplicado en octubre de 2024.
Seguinos en
Por: 

Desde este viernes 2 de enero de 2026 entraron en vigencia los nuevos valores del sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Rosario. La actualización tarifaria se produce luego de 15 meses sin modificaciones, ya que el último ajuste había sido aplicado en octubre de 2024.

La medida fue dispuesta por la Municipalidad de Rosario y alcanza a todas las zonas incluidas dentro del esquema de estacionamiento regulado, con valores diferenciados según el sector de la ciudad y el tiempo de uso del espacio público.

Los nuevos valores por zona

De acuerdo con el esquema vigente, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Zona A

Primera hora: $1.410

Segunda hora: $1.762,50

Tercera hora: $2.115

Zona B

Primera hora: $1.181

Segunda hora: $1.476,20

Tercera hora: $1.771,50

Zona C

Primera hora: $937

Segunda hora: $1.171,20

Tercera hora: $1.405,50

Con estas acciones se genera una mayor oferta de estacionamiento, se reduce la circulación en busca de dichos lugares y se evita la congestión vehicular en el entorno. Foto: MunicipalidadSe produce luego de 15 meses sin modificaciones, ya que el último ajuste había sido aplicado en octubre de 2024.

El sistema mantiene la lógica de incremento progresivo por permanencia, con el objetivo de desalentar el estacionamiento prolongado en las zonas de mayor demanda.

Objetivo: mayor rotación vehicular

El estacionamiento medido en Rosario se encuentra concesionado a la empresa Tránsito Rosario S.A. y tiene como finalidad principal promover una mayor rotación de vehículos en los espacios disponibles del espacio público, facilitando el acceso al estacionamiento en áreas comerciales, administrativas y de alta circulación.

Desde el Ejecutivo municipal destacan que el esquema busca ordenar el tránsito urbano, optimizar el uso del espacio y acompañar la movilidad en sectores estratégicos de la ciudad.

Horarios de funcionamiento

El sistema de estacionamiento medido funciona en los siguientes horarios:

estacionamientoSe produce luego de 15 meses sin modificaciones, ya que el último ajuste había sido aplicado en octubre de 2024.

Lunes a viernes: de 9 a 20 horas

Sábados y medio feriados: de 9 a 12 horas

Domingos y feriados: sin cargo

De este modo, los usuarios deberán abonar el estacionamiento únicamente dentro de las franjas horarias establecidas, manteniéndose la gratuidad durante los domingos y feriados.

Con esta actualización, el Municipio retoma la adecuación periódica de las tarifas del sistema, en un contexto de cambios en los costos operativos y de gestión del espacio urbano.

Seguinos en
#TEMAS:
Rosario

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro