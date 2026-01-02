Desde este viernes rigen nuevas tarifas del estacionamiento medido en Rosario
Luego de más de un año sin modificaciones, la Municipalidad de Rosario dispuso una actualización en las tarifas del sistema de estacionamiento medido. Los nuevos valores comenzaron a regir desde este viernes 2 de enero de 2026 y varían según la zona y la cantidad de horas de permanencia.
Se produce luego de 15 meses sin modificaciones, ya que el último ajuste había sido aplicado en octubre de 2024.
Desde este viernes 2 de enero de 2026 entraron en vigencia los nuevos valores del sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Rosario. La actualización tarifaria se produce luego de 15 meses sin modificaciones, ya que el último ajuste había sido aplicado en octubre de 2024.
La medida fue dispuesta por la Municipalidad de Rosario y alcanza a todas las zonas incluidas dentro del esquema de estacionamiento regulado, con valores diferenciados según el sector de la ciudad y el tiempo de uso del espacio público.
Los nuevos valores por zona
De acuerdo con el esquema vigente, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:
Zona A
Primera hora: $1.410
Segunda hora: $1.762,50
Tercera hora: $2.115
Zona B
Primera hora: $1.181
Segunda hora: $1.476,20
Tercera hora: $1.771,50
Zona C
Primera hora: $937
Segunda hora: $1.171,20
Tercera hora: $1.405,50
Se produce luego de 15 meses sin modificaciones, ya que el último ajuste había sido aplicado en octubre de 2024.
El sistema mantiene la lógica de incremento progresivo por permanencia, con el objetivo de desalentar el estacionamiento prolongado en las zonas de mayor demanda.
Objetivo: mayor rotación vehicular
El estacionamiento medido en Rosario se encuentra concesionado a la empresa Tránsito Rosario S.A. y tiene como finalidad principal promover una mayor rotación de vehículos en los espacios disponibles del espacio público, facilitando el acceso al estacionamiento en áreas comerciales, administrativas y de alta circulación.
Desde el Ejecutivo municipal destacan que el esquema busca ordenar el tránsito urbano, optimizar el uso del espacio y acompañar la movilidad en sectores estratégicos de la ciudad.
Horarios de funcionamiento
El sistema de estacionamiento medido funciona en los siguientes horarios:
Se produce luego de 15 meses sin modificaciones, ya que el último ajuste había sido aplicado en octubre de 2024.
Lunes a viernes: de 9 a 20 horas
Sábados y medio feriados: de 9 a 12 horas
Domingos y feriados: sin cargo
De este modo, los usuarios deberán abonar el estacionamiento únicamente dentro de las franjas horarias establecidas, manteniéndose la gratuidad durante los domingos y feriados.
Con esta actualización, el Municipio retoma la adecuación periódica de las tarifas del sistema, en un contexto de cambios en los costos operativos y de gestión del espacio urbano.