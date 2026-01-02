Tras más de un año sin aumentos

Desde este viernes rigen nuevas tarifas del estacionamiento medido en Rosario

Luego de más de un año sin modificaciones, la Municipalidad de Rosario dispuso una actualización en las tarifas del sistema de estacionamiento medido. Los nuevos valores comenzaron a regir desde este viernes 2 de enero de 2026 y varían según la zona y la cantidad de horas de permanencia.