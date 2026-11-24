El legislador porteño Facundo Del Gaiso amplió la denuncia por presunto lavado de activos contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros. La presentación incorpora una vivienda en un barrio privado y dos vehículos.
Una casa en un country y dos vehículos: ampliaron la denuncia contra Beligoy
Facundo Del Gaiso incorporó nuevas operaciones a su acusación por presunto lavado de activos. Pidió determinar el origen de los fondos y su relación con los ingresos del dirigente.
El escrito fue presentado ante el Juzgado Federal Nº 6, subrogado por Daniel Rafecas, después de que se difundiera información sobre una propiedad en Saint Thomas, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.
“La ampliación se funda en un nuevo hecho de público conocimiento, vinculado con el crecimiento patrimonial del denunciado, que refuerza las sospechas expuestas en la presentación original”, sostuvo Del Gaiso en el documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La propiedad y los vehículos señalados
Según una investigación de La Nación citada en la presentación, los registros de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense indicarían que Beligoy es titular de una parcela en ese barrio privado.
El inmueble tiene 339 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 856 metros cuadrados. La información difundida consigna una valuación fiscal de $6.514.485 y estima su valor de mercado en unos US$700.000.
La ampliación también menciona la adquisición de una Toyota SW4 4x4 modelo 2023, valuada en aproximadamente US$50.000, y un Jeep Compass modelo 2025, por unos US$35.000. El denunciante pidió examinar esas operaciones junto con las inversiones inmobiliarias.
Qué solicitó el legislador
Para Del Gaiso, “la magnitud y la sucesión de estas adquisiciones, en un período breve, no se corresponden en principio con los ingresos que razonablemente podrían justificarse por las actividades conocidas del denunciado”.
En ese marco, solicitó “investigar el origen de los fondos empleados y si fueron incorporados al circuito económico formal mediante operaciones destinadas a darles apariencia de origen lícito”. Se trata de la hipótesis planteada por el legislador, cuya acreditación corresponde a la investigación judicial.
Las otras compras bajo cuestionamiento
La denuncia también incluye un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto, escriturado por US$490.000. La nueva información difundida menciona estimaciones de hasta US$900.000 para esa unidad, un valor distinto del declarado en la operación.
Otro antecedente es la inversión de unos US$261.490 en dos departamentos de un fideicomiso en La Plata. Las presentaciones apuntan a analizar el crecimiento patrimonial de Beligoy desde 2018, cuando asumió la conducción del arbitraje de la AFA.