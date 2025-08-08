Fin de semana con mañanas frías y tardes soleadas: cómo estará el tiempo en Santa Fe
El pronóstico del SMN anticipa días despejados y de gran amplitud térmica en la ciudad. El sábado amanecerá con neblina, pero el sol dominará la tarde. El domingo suben las temperaturas y habrá algo de nubosidad.
El fin de semana en la ciudad de Santa Fe se presentará con tiempo estable y temperaturas variables, según el informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional. Tanto el sábado como el domingo se espera cielo mayormente despejado y una marcada amplitud térmica, con mañanas frías y tardes frescas a templadas.
Sábado: neblina por la mañana, sol por la tarde
Este sábado 9 de agosto, el día comenzará con neblina tanto en la madrugada como en la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en rutas y accesos a la ciudad. No se esperan precipitaciones, y el cielo estará despejado desde el mediodía en adelante.
La temperatura mínima será de apenas 4 °C en la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C por la tarde. El viento será leve durante la mañana, del sudoeste, y rotará al noreste por la tarde y noche, con velocidades entre 7 y 12 km/h.
Domingo: suben las temperaturas en Santa Fe
Para el domingo 10 de agosto se prevé un nuevo ascenso térmico. La mínima volverá a ser baja, de apenas 4 °C, pero la máxima llegará a los 19 °C, con cielo ligeramente nublado en la mañana y algo nublado por la tarde y noche.
El viento soplará del noreste durante la madrugada y cambiará al norte por la tarde, intensificándose hasta los 22 km/h.
Panorama nacional: sol en el centro, nieve en el sur
El SMN difundió un video en sus redes en el que explica que un sistema de alta presión se posicionó sobre gran parte del territorio nacional, lo que favorecerá un fin de semana sin lluvias en el centro del país.
Este fenómeno permitirá una mayor amplitud térmica, con mañanas muy frías y tardes que superarán los 20 °C en regiones del centro, como Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos.
En cambio, la Patagonia vivirá un fin de semana invernal. Se esperan lluvias y nevadas el domingo en zonas del oeste patagónico, principalmente en Neuquén, Río Negro y Chubut.
¿Qué se espera para la próxima semana?
El comienzo de la semana en Santa Fe también sería con buen tiempo y temperaturas en ascenso, aunque con mayor nubosidad. Se recomienda mantenerse informado a través de los reportes oficiales del SMN.
Dejanos tu comentario
