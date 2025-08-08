Perspectiva agroclimática

Precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola, acompañadas de aire polar

La perspectiva se iniciará con el paso de un frente de tormenta, con muy poca actividad, que apenas producirá algunos focos aislados de lluvias. Junto con el frente, avanzará una masa de aire polar, causando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas localizadas en el sur de Santa Fe y gran parte de Entre Ríos.