Precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola, acompañadas de aire polar

La perspectiva se iniciará con el paso de un frente de tormenta, con muy poca actividad, que apenas producirá algunos focos aislados de lluvias. Junto con el frente, avanzará una masa de aire polar, causando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas localizadas en el sur de Santa Fe y gran parte de Entre Ríos.
La mayor parte del área agrícola del Conosur observará registros ligeros a nulos (menos de 10 mm), con focos con valores moderados.
Solamente el este de Salta observará precipitaciones moderadas (10 a 25 mm). La Cordillera Sur observará precipitaciones moderadas y nevadas.
Junto con el frente, avanzará una masa de aire polar, causando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales en todo el oeste serrano y cordillerano, y heladas localizadas sobre Buenos Aires, el sur de Santa Fe, gran parte de Entre Ríos y gran parte del Uruguay, con posibles focos de heladas meteorológicas sobre las serranías bonaerenses.
El este del NOA, la mayor parte del Paraguay, la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el oeste de la Región Pampeana y el este y el sur del Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a 5°C, con un foco con temperaturas superiores a 15°C que se ubicará sobre el noroeste el Paraguay y otros con valores inferiores.
El centro del NOA; el centro de Cuyo, el este de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C con heladas localizadas.
Las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA, el oeste de Cuyo y las serranías de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C con heladas generales y focos con valores de -5°C, sobre el NOA.
Los vientos del Trópico retornarán con moderado vigor, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y algo bajo normal, sobre el sur.
El este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el sudeste del Paraguay, la mayor parte de la Mesopotamia, el registros superiores hacia el norte y focos con valores inferiores. También observarán temperaturas entre 15 y 20°C. norte de la Región Pampeana y el este del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 20°C.
La mayor parte del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay. El oeste del NOA y el este y el sur de Buenos Aires observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C.
