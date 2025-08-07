Desafíos para seguir creciendo

FADA expuso en Aapresid sobre el aporte y el potencial de la agroindustria en la economía argentina

Antonella Semadeni, economista de la Fundación FADA, participó ayer del Congreso Aapresid con una charla que puso el foco en el impacto actual y las oportunidades de crecimiento del agro en todo el país.