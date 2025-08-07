Futuro prometedor

Productores celebran la baja de retenciones y destacan su impacto en la previsibilidad de la campaña 25/26

Juan Carlos Pujato, ingeniero agrónomo, productor santafesino y Secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, valoró la medida del Gobierno Nacional y señaló que puede traducirse en más producción. También advirtió sobre la alta carga impositiva que sigue enfrentando el sector.