Ceremonia en Rivalta

El pueblo de Giorgio Armani, “blindado” por su funeral: solo se permitió el ingreso a 62 asistentes

El diseñador fue inhumado en su panteón familiar, tras las exequias en la iglesia de San Martino. Se vieron flores blancas por toda la localidad, tanto en forma de coronas en el exterior de la parroquia como dentro de la cámara funeraria y las que llevó Donatella Versace.