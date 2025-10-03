Hallazgo inesperado

Un niño encontró un posible meteorito en Chaco: será analizado por expertos

Mientras jugaba junto a una represa en Gancedo, un niño encontró un objeto que su madre entregó a la Policía. El fragmento, que podría ser un meteorito, ya fue puesto bajo resguardo y será analizado por expertos del Parque Científico Campo del Cielo.