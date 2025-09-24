#HOY:

Sorpresa en el cielo

Un extraño bólido se observó durante la madrugada en Santa Fe: de qué se trata

El destello apareció este miércoles, aún con la oscuridad predominante, en el horario aproximado de las 5:50.

El bólido fue captado por vecinos santafesinos.
En la ciudad de Santa Fe y la región se pudo observar este miércoles un extraño bólido que iluminó la oscuridad del cielo.

Aproximadamente a las 5:50 horas, vecinos de la capital, Laguna Paiva, Recreo o Monte Vera lograron registrar la bola incandescente que atravesaba el despejado cielo santafesino.

Sin precisiones respecto al origen del mismo, Jorge Coghlan, director del Complejo Astronómico CODE, indicó que "entra en la atmósfera y creen que cae. Pero es una piedra que va desintegrándose. Llama la atención por el horario y área suburbana".

Qué es un bólido

Un bólido es un meteoro muy brillante y grande que, al entrar en la atmósfera terrestre, crea una estela luminosa como una bola de fuego. Si este objeto es lo suficientemente grande y algunos de sus fragmentos sobreviven a la desintegración y alcanzan el suelo, se les llama meteoritos.

Meteorito de 450 kilos caído en Lower Rio Grande Valley, Texas, Estados Unidos, durante 2023.Meteorito de 450 kilos caído en Lower Rio Grande Valley, Texas, Estados Unidos, durante 2023.

La principal diferencia con el término meteorito es que este hace exclusiva alusión al resto sólido del meteoroide que logra sobrevivir al paso por la atmósfera y llega hasta la superficie terrestre.

Puede ser rocoso, metálico o una combinación de ambos. A diferencia del bólido, no es solo un fenómeno luminoso, sino un objeto físico recuperable.

