Nombraron a la Virgen de Luján como Comandante Generala de la Gendarmería Nacional

El reconocimiento a la Santísima Virgen María fue mediante el Decreto 675/2025 con firmas de Milei y Bullrich
El gobierno nacional nombró a la Virgen de Luján como Comandante Generala de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
“Reconócese a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, con la jerarquía de Comandante Generala de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA”, indica el Decreto 675/2025 del Boletín Oficial.
El documento en cuestión cuenta con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Esta decisión se basa en la profunda devoción de la Gendarmería hacia esta figura religiosa, que ha sido parte de su identidad histórica. El decreto establece que el Jefe de la Gendarmería adoptará las medidas necesarias para la entronización y los honores militares correspondientes.
“Que conforme a la arraigadísima devoción a la Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján por parte del cuadro Superior y Subalterno de la citada Fuerza, no hay elemento de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA que no tenga entronizada y no sea venerada una imagen suya, provocando en sus hombres y mujeres una energía moral suficiente para una mayor entrega al servicio en el cumplimiento de su deber”, argumenta el texto oficial.
“Que el entonces y el actual Obispo Castrense respaldaron la iniciativa de honrar a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján con el rango de Comandante Generala”, agrega el documento de este viernes 19 de septiembre.
