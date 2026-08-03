Hallazgo histórico en el Amazonas

Descubrieron casi 400 geoglifos ocultos que reescriben la historia de las antiguas civilizaciones sudamericanas

Un estudio publicado en Nature identificó cientos de estructuras monumentales de hasta 2.500 años de antigüedad gracias a tecnología láser. El descubrimiento desafía la idea de que la Amazonia era una selva prácticamente deshabitada antes de la llegada de los europeos.