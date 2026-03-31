El Sondeo de Alquileres 2026, que organiza el grupo Encuentro desde su observatorio Data Encuentro, sigue adelante y ya tuvo más de 300 respuestas de inquilinos que habitan la ciudad de Santa Fe.
“Es un golpe al bolsillo y cada vez cuesta más empezar”, coinciden inquilinos que respondieron el Sondeo de Alquileres
El relevamiento del espacio Encuentro cuenta con más de 300 respuestas. La participación es abierta y se realiza de forma virtual.
Entre los primeros resultados relevados, se destaca un dato contundente: 5 de cada 10 inquilinos destinan entre un tercio y la mitad de su ingreso mensual al pago del alquiler, lo que refleja el fuerte impacto en la economía cotidiana. A su vez, quienes ya participaron del sondeo compartieron testimonios que dan cuenta de las dificultades actuales.
Con el objetivo de conocer en profundidad la realidad que atraviesan los inquilinos de la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia, en un contexto económico y normativo dinámico, la iniciativa busca actualizar datos clave para comprender cómo evoluciona el acceso a la vivienda en alquiler.
Cómo participar
El relevamiento es impulsado en conjunto con el Centro de Estudios Sociales Santa Fe y se realiza de manera virtual, con participación abierta y anónima. Desde Encuentro destacaron que el objetivo es construir un diagnóstico actualizado que contribuya al debate público y a la elaboración de propuestas basadas en evidencia.
Quienes deseen participar pueden completar el formulario a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevSNpDFxxNLxRMui5kj2h05-fwFMkXwSgoea4OF9eK6Oz98Q/viewform?embedded=true%22
Para más información o consultas, pueden contactarse a través de redes sociales (@encuentrosf) o escribir a [email protected]