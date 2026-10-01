Un equipo de investigadores anunció el descubrimiento en Chile de una parte del esqueleto de un gonfoterio, un mamífero prehistórico de varias toneladas emparentado con los elefantes actuales, según detalla un comunicado de la Universidad Católica.
Chile: excavaban un pozo y hallaron el fósil de un gonfoterio de 12.500 años
Investigadores descubrieron los restos en una antigua laguna. El cráneo fracturado evidencia que los primeros humanos cazaban este tipo de animales para alimentarse en el Pleistoceno.
El hallazgo, realizado en la antigua cuenca de la laguna de Tagua Tagua —ubicada a unos 150 kilómetros al sur de Santiago—, aporta evidencia clave sobre la convivencia entre la megafauna del Pleistoceno y los primeros habitantes humanos del actual territorio chileno.
"Teníamos la impresión de que el lago había sido intensamente ocupado hacia finales del Pleistoceno, aproximadamente entre los 12.600 y 11.600 años antes del presente", dice en el informe el arqueólogo Rafael Labarca, jefe de la excavación.
Cráneo destrozado por antiguos humanos
El ejemplar recuperado habría sido un individuo adulto de gran tamaño, capaz de alcanzar hasta cuatro metros de altura y varias toneladas, que habría vivido en el lugar hace unos 12.500 años.
Entre las piezas extraídas destacan un húmero en excepcional estado de conservación y un cráneo que presentaba fracturas intencionales, un indicio que sugiere que los cazadores recolectores lo rompieron para extraer y consumir el cerebro.
Hallazgo fortuito gracias a la excavación de pozos
La identificación del sitio arqueológico fue posible gracias a que en 2023 se iniciaron trabajos de infraestructura para construir una red de pozos de sondeo en la zona.
Durante las perforaciones de dos pozos salieron a la superficie los primeros rastros de fauna extinta acompañados de material lítico, lo que obligó a paralizar las obras civiles y dar inicio a excavaciones arqueológicas.
"Lo que hemos encontrado es, efectivamente, una asociación entre abundantes restos de gonfoterio, algunos restos de caballo y muchos restos de aves quemadas, junto con material lítico", detalló el experto.
Un lugar con intensa actividad humana
El trabajo en terreno confirmó que el antiguo lago no era un simple cementerio natural de animales, sino un espacio que podría revelar más secretos sobre la actividad de los antiguos humanos de la zona.
Para el especialista, las piezas descubiertas no están dispersas por casualidad: "Todo ello aparece parcialmente asociado, lo que nos indica una explotación de distintos animales que habitaron el lago en esa época", agrega.
Intento por reconstruir el antiguo paisaje del Pleistoceno
Ahora los investigadores pretenden intentar reconstruir arqueológicamente cómo era la antigua orilla del lago para tratar de identificar cómo los habitantes de ese entonces aprovechaban los recursos.
Los registros brindan la oportunidad de investigar cómo organizaban estos grupos el procesamiento de grandes herbívoros, qué tecnologías utilizaban y cómo incorporaban los recursos terrestres y acuáticos.
Más antecedentes sobre la cacería de la megafauna
No es el primer gonfoterio que se encuentra en tierras chilenas. De hecho, bastante más hacia el sur, en Osorno o Puerto Montt, se han encontrado evidencias de que los antiguos humanos cazaban a estos animales herbívoros, que habitaron el territorio hasta su extinción.
El yacimiento arqueológico más antiguo en Sudamérica es atribuido a Monte Verde, que data de hace unos 14.500 años y también se encuentra en Chile, aunque su antigüedad todavía es objeto de debate.
Otros yacimientos indígenas antiguos del continente son Huaca Prieta, en Perú, y Arroyo Seco, en Argentina, ambos de unos 14.000 años de antigüedad.