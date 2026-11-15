Posición oficial

Pilay defendió su sistema de ahorro y explicó las causas de las demoras en las entregas de departamentos

Los directivos sostienen que el conflicto tiene su origen en la aplicación de cuotas provisorias que no contemplaron la totalidad de los incrementos operados en el costo de la construcción, decisión que debió adoptarse ante las sucesivas y graves crisis económicas del país que afectaron la capacidad de pago de sus inversores .Afirman que no hubo desvío de fondos y reivindican la naturaleza jurídica de los contratos de obra.