Contenido realizado para Mc Donald's
Gran Día de McDonald’s en Santa Fe: jornada solidaria a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Este viernes, el 100% de lo recaudado por la venta de Big Mac en los locales santafesinos se destina a programas de acompañamiento familiar y educación. Hay shows en vivo y actividades para toda la familia.
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Este viernes 13 de noviembre se desarrolla en todo el país una nueva edición del Gran Día de McDonald’s, la tradicional campaña benéfica en la que el 100% de lo recaudado por la venta del sándwich Big Mac se destina a dos organizaciones de la sociedad civil: Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos.
En la ciudad de Santa Fe, los locales acompañan la iniciativa con propuestas recreativas, música y espectáculos abiertos al público durante toda la jornada.
Quienes deseen sumarse pueden hacerlo a través de cualquiera de los canales de venta habilitados, tanto en el mostrador de los restaurantes como mediante la aplicación oficial o las plataformas de delivery. Además, para quienes prefieran colaborar sin consumir el menú, los locales ofrecen la compra de "corazoncitos" solidarios a un valor simbólico de $1.000.
El impacto local
En diálogo con CyD Litoral, Hugo Pedriel, franquiciado de McDonald’s en Santa Fe, destacó el alcance de la iniciativa y el movimiento que genera en la capital provincial, donde la marca lleva casi 28 años de presencia.
"Hoy todos los que trabajamos en las oficinas y los franquiciados estamos para colaborar con la comunidad. Animamos a las familias a que vengan, disfruten la fiesta que se da en los locales y colaboren comprando un Big Mac o un corazoncito, porque el 100% se dona a estas dos fundaciones", señaló.
Pedriel subrayó que cada equipo de trabajo organizó cronogramas especiales con artistas, robots y comparsas que participan de manera voluntaria, como en el local de la peatonal San Martín.
Asimismo, remarcó la magnitud de la meta nacional: "Estamos apuntando a vender 140.000 Big Macs en todo el país, lo que representa un aporte económico muy significativo para las instituciones".
El empresario también compartió el costado humano de la jornada al relatar que se acercó a colaborar una familia santafesina cuyo hijo estuvo alojado en una Casa Ronald, reflejando el impacto directo de la campaña en los vecinos.
A dónde se destinan los fondos recaudados
Los recursos obtenidos durante el Gran Día permiten sostener programas clave en salud y educación en todo el territorio argentino.
Por un lado, se beneficia a Casa Ronald McDonald Argentina, una asociación civil con más de 30 años de trayectoria que brinda contención, alojamiento y acompañamiento a familias que deben trasladarse lejos de sus hogares para que sus hijos reciban tratamientos médicos complejos, asistiendo desde sus inicios a más de 480.000 niños a través de sus 11 programas en articulación con hospitales de referencia.
Por otro lado, los fondos impulsan el trabajo de Fundación Cimientos, una organización que desde hace 29 años promueve la permanencia y el egreso escolar en el nivel secundario mediante becas y tutorías personalizadas. Con una fuerte presencia en la región santafesina, la entidad trabaja para generar oportunidades educativas y laborales en jóvenes que viven en contextos vulnerables.