Contenido realizado por McDonald's
El McDonald's de Ribera Shopping se renueva para seguir sorprendiendo a sus clientes
Más tecnología, nuevos espacios y una propuesta pensada para disfrutar en familia. El local presenta una renovación integral y acompaña el inicio de las vacaciones de invierno con actividades gratuitas para grandes y chicos.
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Hay lugares que ya forman parte de la rutina de los santafesinos y siempre invitan a volver. El McDonald's de Ribera Shopping es uno de esos clásicos y hoy se renueva como parte del plan de modernización que la marca impulsa en todo el país. Incorpora nuevos espacios, más tecnología y una propuesta pensada para que cada visita sea más cómoda, ágil y disfrutable.
Entre las principales novedades se destacan los kioscos digitales de autogestión, la cartelería digital y la posibilidad de realizar pedidos desde la mesa mediante códigos QR, con entrega directa al lugar.
Además, el restaurante suma un nuevo Centro de Postres y un espacio de McCafé integrado al diseño del local, ideal para disfrutar desayunos, meriendas o simplemente hacer una pausa durante el recorrido por Ribera Shopping. Con la renovación de sus espacios interiores y exteriores, el restaurante alcanza una capacidad para más de 160 personas y mantiene su tradicional Playland, para que los más chicos también tengan su lugar.
“Estamos muy felices de presentar esta renovación y de compartirla con nuestros clientes. Coincide con el comienzo de las vacaciones de invierno, por eso preparamos una propuesta especial con actividades gratuitas para que las familias conozcan el restaurante renovado y disfruten de una experiencia diferente. Los esperamos para vivir juntos esta nueva etapa", expresó Hugo Pedriel, operador de la marca en la ciudad.
Vacaciones de invierno con propuestas para toda la familia
La reapertura llega justo a tiempo para el comienzo de las vacaciones de invierno. Por eso, desde el lunes y durante todo el receso escolar, el restaurante ofrecerá actividades gratuitas todos los días, de 15 a 20 horas.
Habrá maquillaje artístico y glitter, juegos, desafíos, sorteos, bailes, desfiles, talleres creativos para intervenir Cajitas Felices y pintar banderas argentinas. Además, quienes visiten el local podrán sacarse una foto junto a la Copa del Mundo, una experiencia pensada especialmente para los fanáticos del fútbol.
La renovación del restaurante forma parte del plan que McDonald's impulsa en todo el país para modernizar sus espacios e incorporar nuevas tecnologías, siempre con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. Con más de 233 restaurantes en Argentina, la compañía continúa apostando por el crecimiento y el desarrollo de las comunidades donde está presente.