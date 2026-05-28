Si tuviéramos que escoger uno de los platos más conocidos internacionalmente probablemente sería la hamburguesa. Y es que no solo se trata de un plato popular, su sabor es un reclamo para los paladares de todas las edades y su preparación permite innumerables variantes. No es de extrañar así que la hamburguesa cuente con un día propio en el calendario: el 28 de mayo, Día Internacional de la Hamburguesa.
Día de la Hamburguesa: por qué se celebra el 28 de mayo
Es un plato que se ha popularizado tanto a nivel mundial, que es casi imposible no encontrarlo en las cartas de cualquier restaurante.
¿Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa?
El por qué se celebra el Día de la Hamburguesa es un poco incierto y sobre él hay muchas especulaciones: entre ellas que fueron las grandes cadenas de hamburguesas quienes lanzaron la idea a la calle para popularizarla y aumentar así sus ventas.
Otro de sus orígenes, este más antiguo, podría remontarse a cuando las panaderías de Hamburgo comenzaron a hacer los panes redondos.
También hay una leyenda que dice que fue precisamente un 28 de mayo de 1900 cuando un inmigrante alemán residente en Estados Unidos sirvió la primera hamburguesa en su restaurante como puro azar, porque un cliente le pidió algo rápido que estuviese rico.
Mil formas de prepararla
Sea como sea, lo cierto es que la hamburguesa es un plato que da mucho juego porque se puede preparar de muchas formas y todas deliciosas. Puede ser un plato sano, ya que los ingredientes básicos lo son: carne, pan y todo lo que se le quiera añadir.
A continuación, te damos algunos trucos para preparar la hamburguesa perfecta:
1. Escoge la carne, verdura o pescado que más te guste. ¿Quién dijo que una hamburguesa debe prepararse obligatoriamente con carne? La versatilidad de este plato contempla también opciones veganas.
2. El grosor también importa: la pieza de carne, pescado o verdura debe tener unos 2 centímetros de grosor para garantizar un cocinado perfecto.
3. Controla los tiempos de cocción: Para una hamburguesa de dos centímetros de grosor los tiempos serían los siguientes:
- Poco hecho: 3 minutos por cada lado.
- Al punto: 3 minutos por un lado y cinco por el otro.
- Al punto y medio: 4 minutos por cada lado.
- Hecho: 5 minutos por cada lado.
4. Acompaña tu hamburguesa con lo que más te guste: además de las clásicas papas fritas u otros maridajes populares son: los aros de cebolla o los fingers de queso o de pollo.
5. El pan: pan blando, pan rústico, mollete, pan de cristal…una hamburguesa acepta muchos tipos de pan que a su vez pueden estar bañados con infinidad de semillas de cereal.
6. Escoge tu salsa: aunque las salsas más populares son el kétchup, la mostaza o la mayonesa, la hamburguesa también admite otras como las realizadas a base de miel, de caramelo o de salsa rosa.