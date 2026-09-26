Este sábado por la mañana se conoció la triste noticia del fallecimiento del periodista santafesino Gustavo Aguirre. Fue movilero y cronista de Canal 13 (ahora Telefe Santa Fe) y tenía 55 años.
Dolor en el periodismo santafesino por la muerte de Gustavo Aguirre
Trabajó en Canal 13 como cronista y movilero. Colegas y amigos de la profesión lo despiden con sentidos mensajes en redes sociales.
Desde Telefe Santa Fe contaron: "Este último viernes había pedido el día para festejar tranquilo lo que más le importaba en el mundo: el cumpleaños de su hijo".
"Falleció de un infarto este sábado 26 de septiembre en la puerta de su casa", confirmaron desde el histórico canal de TV local.
Y agregaron: "Gustavo tuvo un momento “bisagra” en su vida cuando le detectaron una enfermedad autoinmune (lupus), que lo llevó a dejar la rutina del cronista: 'la calle', como él le decía."
Mensajes
Colegas y amigos del periodismo lo despiden con mensajes en redes sociales que reflejan el dolor.
"Chau a Coco Aguirre. Me quedo con tus chistes, tus broncas de tatengue y tu sensibilidad. Descansá, Gustavo. Somos muchos los que nos pusimos tristes esta mañana", posteó Osvaldo Cherep.
"Decime como se asimila la noticia querido Gustavo. Eras el primer mensaje de la mañana (antes de las 6!). Pedías títulos del día y hacías algún comentario futbolero. Elegías la música del noti y al mediodía te prendías en alguna broma grupal. Y resulta que decidiste irte? Y el vacío cómo lo llenamos en el canal? A la muerte hay que matarla", escribió Ángel Cappeletti.
Por su parte, Mario Galoppo escribió en sus redes: "Que noticia penosa enterarme que partiste querido y siempre recordado Gustavo Aguirre. Quedan estos recuerdos. Mis condolencias a sus familiares".