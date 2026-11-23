♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 23 de noviembre de 2026
Los signos para este lunes.
Tendrás un nivel de energía moderado; aceptar una salida social te ayudará a despejar un leve bajón anímico. Es un día para actuar con cautela frente a posibles oposiciones o rivalidades en lo laboral. Evita prolongar situaciones que no te convencen; hablar con sinceridad aclarará el panorama con tu pareja.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Mantendrás una vitalidad estable, ideal para enfocarte en el bienestar dentro del hogar y la familia. Buen momento para el ahorro y para realizar adquisiciones planificadas, mientras tu esfuerzo laboral comienza a ser reconocido. El clima afectivo será armónico y receptivo, favoreciendo los encuentros cercanos.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Con el inicio de tu temporada solar sentirás fuerza y entusiasmo, pero evita los excesos físicos. Se abren intercambios fructíferos, contratos o proyectos vinculados con estudios y viajes. Tu magnetismo estará en alza, facilitando acuerdos y momentos gratos en pareja.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Disfrutarás de un excelente bienestar físico; aprovecha algún momento a solas para meditar y recargar energías. Las circunstancias juegan a tu favor y podrías recibir una propuesta económica interesante; analizala con madurez antes de decidir. El dinamismo y la simpatía marcarán tus vínculos, permitiéndote compartir tiempo de calidad.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Contarás con gran vitalidad física y claridad mental para encarar el inicio de la semana. Es una jornada propicia para impulsar proyectos comerciales o de comunicación por iniciativa propia. La empatía será clave; si alguien que te interesa atraviesa un momento sensible, respeta sus tiempos.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Podrías experimentar algo de tensión o ansiedad, por lo que conviene organizar tus horarios y hacer pausas. Cuida tus finanzas y posterga las decisiones económicas importantes para otro día más despejado. El plano afectivo se mantiene estable, aunque requerirá paciencia para evitar malentendidos.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Tendrás alta resistencia y energía para afrontar una agenda intensa y renovar tu imagen personal. Es uno de los puntos más fuertes del día, con posibilidades de ganancias y cambios muy favorables. Si estás en pareja, expresa tus sentimientos con claridad; si reaparece alguien del pasado, evalúa bien antes de dar un paso.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Podrías sentir una leve baja energética; prioriza el descanso y evita sobrecargarte. Necesitarás diplomacia, orden y perseverancia para sortear algunos obstáculos laborales. Una charla sincera sin reproches permitirá resolver diferencias que vienen arrastrándose en la pareja.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Mantén el optimismo y no dejes que los retrasos momentáneos afecten tu descanso o estado de ánimo. La economía y los vínculos se entrecruzan; es un buen día para organizar gastos compartidos o recibir apoyo de alguien cercano. Podría surgir una atracción inesperada dentro de tu entorno laboral o cotidiano.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Tu estado físico será equilibrado siempre que logres mantener tu centro emocional. Se aconseja prudencia con los gastos y perseverancia si una entrevista o gestión no sale como esperabas a la primera. Evita las discusiones impulsivas y cuida las palabras para conservar la armonía en tus relaciones.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Contarás con buena energía vital y una notable capacidad de concentración para retomar pendientes. Jornada muy favorable para avanzar en tareas complejas y proyectos vinculados con el intercambio o el extranjero. Vivirás un día de gran entendimiento, complicidad y sensualidad en el plano sentimental.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Cuida tus niveles de energía y evita exigirte de más en el arranque de la semana. Jornada para avanzar con cautela en temas financieros y evitar gastos innecesarios. Busca la calma en tus vínculos y tómate el tiempo necesario antes de reaccionar ante diferencias de opinión.