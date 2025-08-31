Horóscopo de hoy 31 de agosto de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Tu energía estará enfocada en disfrutar momentos de calma. Buen día para ordenar tu hogar y dedicar tiempo a tu familia. Evitá discusiones innecesarias.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
La comunicación será clave. Conversaciones importantes con hermanos o amigos traerán claridad. Estás con ganas de proyectar viajes o escapadas.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Tus finanzas estarán en el centro de la escena. Podés recibir una noticia positiva sobre un cobro o ingreso. Aprovechá para organizar tus gastos.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
La Luna te impulsa a priorizar tu bienestar personal. Escuchá tus emociones y poné límites donde haga falta. Gran día para mimarte y descansar.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Se activa tu mundo interior. Quizás prefieras el silencio o la soledad para ordenar pensamientos. Un sueño o intuición puede darte una señal poderosa.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Tus amistades estarán cerca y vas a sentir apoyo en tus proyectos. Buen momento para planificar metas de cara al próximo mes. Energía de cooperación.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Un domingo para reflexionar sobre tu carrera y objetivos. Posibles conversaciones con personas influyentes. La clave será mantener el equilibrio.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Tu espíritu busca expansión. Un interés en estudios, viajes o espiritualidad cobrará fuerza. Momento ideal para leer o aprender algo nuevo.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Las emociones intensas te mueven hacia cambios internos. Una charla con alguien cercano puede ser transformadora. Buen día para dejar atrás lo que pesa.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
El vínculo con tu pareja o socios se pone en primer plano. La diplomacia será fundamental. Si estás soltero, puede surgir un encuentro inesperado.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Tu cuerpo pide cuidados. Dedicá tiempo a tu salud física y mental. Buen momento para retomar rutinas saludables y organizar tu semana.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Un domingo creativo y romántico. La inspiración te acompaña, ideal para actividades artísticas o compartir con alguien especial.
