Horóscopo de hoy 1 de septiembre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Un amigo se está enamorando de usted. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Piense si se han cumplido todos sus proyectos laborales. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Comienzo de una etapa amorosa que saldrá bien. En lo económico, la suerte estará de su parte. Sus proyectos laborales gustarán mucho. Su cuerpo le está pidiendo mejores cuidados, haga caso.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Encuentro romántico. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Llame más sus amigos. Debido a su carácter nervioso, sufrirá de insomnio.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Déjese de tacañerías y concédase algún capricho. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. Vigile esa muela que tanto le molesta.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Comparta sus problemas. Deberá tomar una determinación con ese posible negocio. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Los asuntos sentimentales van por buen camino. En el ámbito económico, llegan noticias muy favorables. Discusiones con compañeros de trabajo. La indigestión es fruto del abuso de dulces.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja. Sus finanzas están protegidas por las estrellas. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. No arriesgue en inversiones dudosas. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Las cuestiones del corazón se van resolviendo. Piense en la posibilidad de invertir el dinero ahorrado. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. Cuidado con los accidentes domésticos.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Revise los pagos mensuales. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Procure descansar más.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Una persona de su entorno está muy pendiente de sus actos. No está empleando demasiado bien su dinero. Su éxito laboral se lo debe a sus compañeros. Sus pies necesitan el cuidado de un podólogo.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
El amor le sonreirá. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Hoy se encontrará muy bien, tanto mental como físicamente.
