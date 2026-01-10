Horóscopo de hoy 10 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. La monotonía hará que se plantee un cambio de trabajo. Jornada para cuidar las articulaciones.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
El amor pasa por un momento de tranquilidad. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Su organismo se resiente de la fatiga y los esfuerzos, cuídese.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Se vislumbran conquistas amorosas. Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Preocupación por la salud de un familiar.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Dele a la persona amada toda su ternura. Buen momento para invertir en bolsa. Tiene la sensación de que en su trabajo aumenta la rutina. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Intente ser feliz, después plantéese otros objetivos. Cuidado con la economía doméstica, puede descontrolarse. Día de mucha presión en la actividad laboral. Si es fumador, intente no fumar.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
No se deje manipular por las malas compañías. Debería dar un buen repaso a su economía. Con respecto al trabajo, sea más positivo. Intente modificar sus malas costumbres alimenticias.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Ese amor apasionado es una trampa. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. Ocúpese de su trabajo, pero no se obsesione con él. Estado físico francamente excelente.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Cupido atacará por donde menos se lo espera. Los asuntos económicos marcharán mejor. El trabajo saldrá gracias a su tesón. Cuide su imagen, se sentirá mejor.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Aclare las dudas de su pareja. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Ante las situaciones difíciles en el trabajo, sea diplomático. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Lo mejor que puede hacer es invertir su dinero. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Abandone esa intolerancia con la persona amada. Llegan buenas noticias en materia económica. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Los cambios hormonales afectan al carácter.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Si hoy aparece un amor, puede ser intenso. Realice gastos de envergadura en su casa, es el momento. En el trabajo, día monótono. Elija bien su calzado o podrá tener problemas de espalda.