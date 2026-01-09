Horóscopo de hoy 9 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Recuerde lo fantásticas que son las reconciliaciones. Invertirá más dinero en su preparación académica. Sus opciones profesionales se amplían. Apártese de todo lo que le provoque estrés.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Puede que su pareja le proponga matrimonio. Se solucionan sus preocupaciones económicas. En el trabajo, su actuación se verá recompensada. El exceso de trabajo acabará con sus energías.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Sentirá la necesidad de comprometerse en el amor. Ganará dinero con un negocio que no esperaba. Preste más atención a sus compañeros de trabajo. Es buena ocasión para comenzar a hacer un deporte nuevo.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
El amor será lúdico, romántico y arrollador. Económicamente, sea prudente y no se precipite. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. Ningún motivo de preocupación por su salud.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. Hará un préstamo a una persona cercana. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Enfoque bien su energía vital y canalice su potencial.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Acaparar la atención del ser amado le hará feliz. No deje que la ambición ciegue la realidad. Algún compañero puede echarle por tierra su reputación. Reduzca las salidas nocturnas.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Aun obteniendo éxitos en su trabajo, se exige mucho. Salud óptima.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Dé rienda suelta a sus emociones sin miedo a ahogarse. Momento poco propicio para las inversiones. Sus propuestas de trabajo serán bien recibidas. El enemigo de su cuerpo es el dulce.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Estado emocional romántico y cariñoso. Momento idóneo para inversiones. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. La tendencia a aumentar de peso se acentuará; camine.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Debe ser más sincero con su pareja. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. Buen día para empezar con los proyectos profesionales. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Conocerá a una persona muy atractiva y prometedora. No corra riesgos económicos, no es el momento. Nuevas perspectivas profesionales muy esperanzadoras. Muévase más para recuperar sus energías.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Cambios en su relación de pareja. Estabilidad es la palabra que define su situación económica. Buen día para las cuestiones profesionales. Aunque tenga una salud de hierro, no olvide sus revisiones.