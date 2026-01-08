Horóscopo de hoy 8 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Tiene gran atractivo personal. Las dificultades económicas llegan a su fin. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Aproveche para ponerse en forma.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Momento propicio para invertir en el hogar. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Plena armonía con su pareja. Resolverá con suerte asuntos de créditos. Tendrá nuevas tareas laborales. Cuide su salud sin derrochar energías.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Allá donde vaya, será protagonista de la fiesta. Con un golpe de suerte podrá aumentar sus ingresos. Buena jornada para los proyectos de trabajo. Los ejercicios respiratorios son buenos para su corazón.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Llamará a un antiguo amor. Puede dejar de soñar, ese fantástico viaje se hará realidad. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Es saludable caminar, activa su circulación.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Rompa la monotonía de su vida sentimental. Hoy podrá sacar mucho rendimiento a su dinero. En el trabajo, pise suelo firme y no deje ningún cabo suelto. Evite las bebidas alcohólicas.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Día muy hogareño y familiar. Hoy recibirá un dinero extra. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Sus manos corren riesgo de golpes y rozaduras, protéjalas.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Los parientes tendrán una influencia positiva en su vida. Las prisas son contraproducentes para su economía. Exponga sus ideas y obtendrá mejores resultados profesionales. Mucho cuidado en el gimnasio.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Será muy solicitado por el sexo opuesto. Si utiliza bien los recursos, la fortuna le sonreirá. Esas dudas laborales podrán aclararse en el día de hoy. A la persona fumadora, puede acrecentársele la tos.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Aunque su pareja tenga otro punto de vista, respételo. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Acudirá al trabajo con gran ilusión. No reprima sus lágrimas, le vendrá bien desahogarse.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. Sus ingresos están aumentando casi sin darse cuenta. Demuestre lo que vale a sus superiores. Continúe con el ejercicio físico, le sienta muy bien.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
No actúe a lo loco en el plano sentimental. Si es organizado, no debe temer por su economía. Está en una etapa creativa en todo lo laboral. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.