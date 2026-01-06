Horóscopo de hoy 6 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Si tiene pareja, no fomente los celos. Es el momento de hacer el viaje de sus sueños. Día apropiado para intensificar sus contactos profesionales. Tenga en cuenta esos avisos del organismo.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Demuestre a su pareja que la quiere. Puede tener algún problema por cuestiones de dinero. Proyectos en el trabajo no le van a faltar. Un asesoramiento médico es necesario para mejorar su salud.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Su pareja le propondrá hacer algo novedoso. Controle su dinero y evitará sorpresas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. Sus momentos de ocio son sagrados, no lo olvide.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
No dé excesiva importancia a un olvido de su pareja. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. No se niegue a aprender cosas nuevas en el trabajo. Estaría bien que se decidiera a viajar.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Una cita a ciegas se puede convertir en algo más. Modere sus gastos y ahorre un poco. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. Sensación de cansancio al final del día.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Guíese por sus sentimientos y sea generoso con sus amigos. Tenga cuidado a la hora de invertir. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Trasnoche menos y se encontrará mejor.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Está resentido con su pareja, el diálogo es un buen camino. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. El trabajo no le dejará un segundo para el aburrimiento. Sentirá cansancio, pare un poco.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Pasa por un momento de gran intensidad en el amor. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más. Practique más ejercicio.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Su carácter le convierte en una buena pareja para cualquiera. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. Contra el insomnio, levántese y lea.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Despeje los malentendidos con su pareja. Su economía va bien, disfrútela. Céntrese en los aspectos básicos de su trabajo. Haga algo de ejercicio, le ayudará a relajar tensiones.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Intente poner un poco de orden en su vida sentimental. Goza de buena suerte en los juegos de azar. Momento profesional muy creativo, aprovéchelo. Hacer deporte o caminar es importante para su salud.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Le tocará la lotería si juega con otra persona. Se prevé un asunto profesional muy interesante. El descanso será fundamental en su vida actual.