Horóscopo de hoy 7 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Organice una cenita romántica. Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros. Un amigo puede tener la clave de su éxito profesional. No deje que esos dolorcillos le impidan hacer su vida.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Hoy Cupido le hará una visita. Concluya los asuntos económicos que tiene pendientes. El trabajo en equipo siempre consigue buenos resultados. No abuse de los medicamentos para dormir.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Se interesará por aquella persona que se insinuó hace tiempo. Problemas con alguien que le ayuda a ganar dinero. Laboralmente, le darán nuevas responsabilidades. Los nervios se adueñan de toda su energía.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Nadie debe perturbar su estabilidad emocional. Momento para la planificación de sus gastos. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Si nota molestias de tipo óseo o muscular, vaya al médico.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Sentimientos expansivos, alegría y felicidad. Los negocios pueden ser adversos para usted. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. Mímese, necesita mayores cuidados de los que cree.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Para triunfar en el amor es preciso una mayor entrega. Abra los ojos y aproveche esa ocasión para invertir. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Hoy se encuentra pletórico con su salud.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Alguien en quien ha confiado le va a fallar. Tome medidas para conseguir sus objetivos económicos. Con organización, la producción será mayor. Modérese con lo que come fuera de casa.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Proponga una actividad no habitual a su pareja. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Valore las oportunidades profesionales y decida. Sería saludable un fin de semana casero.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Se siente radiante y así atraerá a más de una persona. Su economía va muy bien. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Su buena salud dependerá de su humor.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Esa persona que le quita el sueño le corresponde. Ha gastado más de la cuenta y va a arrepentirse. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Susceptible a los contagios víricos.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Posibilidad de vivir un amor muy excitante. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. Buen día para pedir aumento de sueldo. Tensión nerviosa y falta de sueño, descanse más.