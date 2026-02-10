Horóscopo de hoy 10 de febrero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Disfrutará de sus seres queridos. La economía familiar se recupera, su pareja encuentra trabajo. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. La jornada laboral es muy larga, levántese cada dos horas.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Atención, la pasión puede despertar de forma inesperada. Día de apuro económico, pero es pasajero. Ese nuevo trabajo le robará horas de sueño. Si descuidó su salud en el pasado, ahora debe enmendarse.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Cuidado con las nuevas inversiones que le proponen. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. No se obsesione con las pequeñas molestias, no es nada.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Hay que aprender a ahorrar. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. Le acecha un malestar físico, pero será leve.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Encuentro fugaz con una persona muy interesante. Intente hacer algo por aumentar sus ingresos mensuales. Con organización, la producción será mayor. Los dulces gustan pero luego pesan.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Evite los negocios que desconoce. Los apoyos de sus superiores favorecerán su labor. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Ocasión propicia para conquistas sentimentales. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Recorte gastos superfluos antes de que sea tarde. Tiene el éxito profesional asegurado. El contacto con la naturaleza le animará.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
El amor trae hoy las cosas un poco moviditas. Lea con detenimiento todos los escritos que firme. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. El abandono físico puede arruinar su estómago.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. No haga de su trabajo su vida. Si no se cuida ese resfriado, podría afectarle a los bronquios.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Sigue en fase de enamoramientos platónicos. Intente ir a restaurantes más económicos si quiere ahorrar. Esfuércese y aprenda, no se ancle en su trabajo habitual. Practique ejercicios de yoga.