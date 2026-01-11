Horóscopo de hoy 11 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Comparta sus problemas con su pareja. Controle los gastos o tendrá problemas económicos. Oportunidad de progreso profesional. Evite los estados de crispación.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Personas influyentes en el trabajo le tomarán en cuenta. Debe prevenir una posible otitis.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Los demás no le expresan sus emociones como le gustaría. Preste atención a sus asuntos financieros. Puede llegar un ascenso laboral inesperado. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Su familia le dará el apoyo que tanto necesita. Si controla los gastos, todo irá bien. Es buen momento para ordenar papeles en la oficina. Refuerce su sistema inmunológico.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Deje de huir de la palabra «matrimonio». Prudencia en cuestiones de dinero. Oferta laboral muy interesante. Si tiene una mente sana también tendrá un cuerpo sano.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Busque un momento de soledad para poner orden en su interior. Controle sus impulsos consumistas. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Introduzca más agua en su dieta.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Si su relación de pareja está un poco dañada, refuércela. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Parece predispuesto a dar todo el cariño que su pareja le pide. Progresa económicamente. Las novedades en el trabajo le pondrán algo nervioso. El estómago será hoy el protagonista.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Una sonrisa como la suya a tiempo, será una victoria. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Está satisfecho con la entrevista de trabajo realizada. Bailar puede ser una actividad idónea.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Debe ser más comprensivo y cariñoso con su pareja. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. La moderación es una medicina.