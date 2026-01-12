Horóscopo de hoy 12 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Su salud comenzará a recuperarse.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Sensible a todo lo relacionado con el amor. Momento idóneo para vender una casa. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Hágase un chequeo de la dentadura y de la vista.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
La familia le va a tener bastante pendiente de ella. La fortuna y la suerte están de su parte. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Aclare con su pareja ese malentendido. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Rompa con las limitaciones, exprese su lado creativo en el trabajo. Tenga paciencia, por su salud.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Mime más a los suyos. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. El yoga le puede ayudar a controlar su mente.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Romántico y detallista con su pareja. Ha gastado más de la cuenta, aprenda la lección. La buena improvisación es muy valorada por sus jefes. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Está confundido, siente una loca pasión poco realista. Buenas oportunidades económicas. Procure aislar los problemas laborales de su vida privada. No se exceda bebiendo tanta agua, tampoco es bueno.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Entra en un momento amoroso favorable. Ocúpese de resolver los temas bancarios atrasados. Jornada favorable para firmar un contrato laboral. Carencia de vitaminas en su alimentación.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. Hoy viajará por motivos de trabajo. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Apasionado, su pareja disfrutará de esos momentos. Su economía no le permite realizar muchos gastos. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Si es fumador, piense en su salud.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Utilice su faceta sexy y salga a comerse el mundo. Económicamente, no se puede permitir muchos excesos. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Tendrá buena salud y mucha marcha.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Magnífico momento para el amor. Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos. Evite que el trabajo se acumule. No se olvide de las revisiones del dentista.