Horóscopo de hoy 12 de febrero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Crisis emocional, revise sus sentimientos. Los astros le empujan a gastar más de lo que debe. Su progreso profesional no tiene freno. Dolores en las extremidades.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Se siente agredido por un amigo, aclárelo cuanto antes. Disfrute mucho gastando ese dinero que ha recibido. Perspectivas laborales esperanzadoras. Descargue el exceso de energía con ejercicio.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Podría ganar dinero con algún negocio rápido y fácil. Su buena disposición le abrirá las puertas en su empresa. La tila puede ayudarle en los momentos de estrés.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Conseguirá lo que se proponga entre sus amigos. Un familiar le ayuda a resolver sus problemas financieros. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Le sentará muy bien salir a pasear.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Las buenas amistades serán las encargadas de animarle. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se producirán cambios de personal que le beneficiarán. Su estado físico en general es óptimo.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Desengaño amoroso. En los asuntos económicos tiene la suerte de su lado. Con respecto al trabajo, sea más positivo. Coma mejor y no abuse de las grasas.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Mal momento para iniciar negocios desconocidos. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
El amor será el aspecto más brillante del día. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Los vientos laborales soplan a su favor. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Necesita romanticismo en su vida, hágalo saber. Buen momento económico. No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno laboral. Consulte esos síntomas que padece en la piel.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. Puede ser víctima de una estafa. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Tendencia a somatizar los problemas, procure serenarse.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Hoy le dirán sí a su invitación a cenar. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Deberá preguntarse qué está pasando en su relación. Los trabajos extraordinarios le harán ganar mucho dinero. Éxito en su nuevo trabajo. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.