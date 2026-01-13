Horóscopo de hoy 13 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Se reestructura la plantilla, será para bien. No sea hipocondríaco, su salud es perfecta.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo. En lo económico, no es un día favorable. Ambiente laboral óptimo, fundamental para rendir al máximo. En su estado delicado deberá cuidarse más.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
La melancolía será la nota dominante de la jornada. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Procure ser más simpático con los compañeros. Ahora puede desechar el hábito, poco saludable, del tabaco.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. No se exceda más allá de sus posibilidades pecuniarias. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Un baño con sales relajantes renovará sus energías.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Se acabaron las penas, a partir de ahora vuelve la felicidad. Mal día para correr aventuras inversionistas. Laboralmente, le darán nuevas responsabilidades. Podría dolerle la espalda debido a una mala postura.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Evite gastos innecesarios. Momento para acuerdos y fusiones de trabajo. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Si su carácter le empuja al coqueteo, tenga cuidado. Su previsión hace que esté económicamente tranquilo. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Nada mejor que dormir para reponer fuerzas.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. Momento propicio para cambiar de profesión. Trate de mejorar su forma física.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Ayudará económicamente a un familiar. Es mejor que adopte una actitud serena en su trabajo. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Está presionado por los temas afectivos que debe afrontar. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Aproveche el momento para concretar proyectos laborales. Espléndido estado de salud.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Muy bien con su actual amor, cuídelo. Trate de reducir los gastos inútiles. Se terminó el malestar con los compañeros. Quizá hoy tenga molestias en la garganta.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Los asuntos monetarios se resolverán a su favor. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Intente hallar ese equilibrio que tanto necesita.