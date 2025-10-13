Horóscopo de hoy 13 de octubre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
En el amor, se produce un enfriamiento, será pasajero. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Encontrará a su pareja perfecta, en lo físico y en lo afectivo. Económicamente, sigue en racha. En el trabajo, no tendrá problemas. Puede que esté incubando un virus.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Buena racha en el plano amoroso. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Le sobra energía para afrontar su trabajo. Por fin gana la batalla al colesterol.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Gracias a un familiar, hará las paces con un amigo. Asuma gastos en función de sus ingresos. Buenas noticias profesionales. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Influencias que no crean un clima afectivo reconfortante. No se deje utilizar por un sablista cercano. Su profesionalidad le hará salir airoso de los problemas. Haga las comidas ligeras y procure caminar.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Especialmente simpático con parientes y amigos. Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. Fuerte física y mentalmente.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Intente terminar con esa relación negativa. Aumentan notablemente sus ingresos. Está muy bien considerado en su empresa. A base de ejercicios, su salud mejora.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Se superan los problemas sentimentales del pasado. Revise los pagos mensuales. No desaproveche las nuevas ofertas profesionales. Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Unión total con sus familiares. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. Verá con más claridad los asuntos profesionales. El cansancio será su peor enemigo, descanse más.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Una persona de su entorno está muy pendiente de sus actos. Antes de pedir dinero prestado, piense si lo puede devolver. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. Dolor en las piernas.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. Le tocará la lotería si juega con otra persona. Buenas ideas en el trabajo, póngalas en práctica. Anote en su agenda la revisión de la vista.
