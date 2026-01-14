Horóscopo de hoy 14 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Buen momento para los asuntos económicos. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Si lleva lentillas, no abuse de ellas.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Una persona muy extraña le fascinará. Evite comprar alocadamente. Éxito en los estudios o en el trabajo. Jornada propicia para empezar la dieta depurativa, ánimo.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Alcanzará sus metas profesionales. Preste más atención a su dieta.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Antiguos amores le ayudarán con su situación actual. Sea ahorrativo, pero sin llegar a la tacañería. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Debe evitar los malos hábitos alimenticios.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Está especialmente receptivo para el amor. El dinero que necesita llegará fácilmente. Jornada muy positiva en el trabajo. Un buen remedio para la fatiga mental es estar con los amigos.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Pida ayuda a su pareja, sabrá aconsejarle bien. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. Es el momento de empezar a cuidarse.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
No malogre su relación por una aventura fortuita. Estabilidad en el ámbito económico. Buena visión para los negocios. Consulte esos síntomas que padece en la piel.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Quizás descubra que su pareja no comparte sus planes. Realiza inversiones que serán beneficiosas. Intente relativizar los problemas laborales. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
La aventura le llama a gritos, disfrútela. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. Tras los excesos de estos días, descanse.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
La familia será un punto de apoyo importante. Conseguirá grandes ventajas en sus movimientos económicos. Acepte ese desafío profesional, se alegrará. Tiene las defensas bajo mínimos, vaya al médico.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Hoy es un buen día para invitar a su pareja al cine. Gaste solo lo imprescindible. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Relaje sus músculos y su mente.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Preste más atención a sus seres queridos. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Relájese y descanse con los pies en alto.