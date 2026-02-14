Horóscopo de hoy 14 de febrero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Cambios en su faceta amorosa. Llega una cantidad de dinero que olvidó cobrar. Preste más atención a sus compañeros de trabajo. Buen momento para empezar a cuidarse un poco más.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Esa persona que tanto le interesa reparará en usted. Las necesidades de una persona cercana no le dejan ahorrar. Ese don de gentes hará que todos aprueben su trabajo. La alegría dominará su carácter y marcará un nuevo ritmo de vida.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
No se altere con su pareja por causas ajenas. Momento difícil para realizar transacciones bursátiles. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Sus manos necesitan hidratación, no las descuide.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
No tenga en cuenta los desplantes de su pareja, está agobiada. Prescinda de los gastos superfluos. Frene un poco sus ambiciones laborales. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vida.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Con cariño mejorarán bastante sus relaciones. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. Noticias novedosas en lo profesional. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Llegará a su vida una persona muy especial. Hoy sus cuentas le dejan respirar. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Hoy lo pasará genial con su pareja y amigos. La situación económica de un familiar afecta a la suya. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. La lectura o el cine le ayudarán a relajarse.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Puede ser que hoy encuentre a esa persona especial. La fortuna está de su parte, puede zanjar las deudas. Si trabaja cara al público, ármese de paciencia. Procure no frecuentar ambientes muy cargados.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
La comunicación con su pareja será complicada, esfuércese. Ajústese a su presupuesto o de lo contrario lo pasará mal. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Al practicar tanto deporte, puede haber riesgo de lesiones.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Con paciencia conquistará a la persona que se proponga. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Tendrá que tener cuidado con los problemas alérgicos.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Las relaciones sentimentales le darán satisfacciones. Mal momento para comprometerse con nuevas inversiones. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Lleno de energía y vitalidad, continúe así.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Si invita a sus amigos a cenar, no se exceda. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.