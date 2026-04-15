♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 15 de abril de 2026
Momento propicio para un nuevo idilio en su vida. Resuelva con rapidez los asuntos económicos pendientes. Súbase al carro tecnológico o no será competitivo. Una salud de hierro es lo que alberga en su interior.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Es ya la hora de hacer las paces con su pareja. Un despiste le puede hacer perder algo de dinero. El ambiente laboral es inmejorable. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Hoy el amor será su objetivo, ánimo y lo conseguirá. Tal vez un entendido en finanzas le haga cometer un error. Si está en paro, los astros le ayudarán a encontrar trabajo. El estrés le hará sentirse apático y desanimado.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Día importante en el terreno amistoso. Momento clave para realizar nuevos proyectos financieros. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. El contacto con la naturaleza le animará.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Guarde algo de dinero, ya que pueden surgirle imprevistos. Los planetas le ayudarán en ese tema laboral. Su dentadura le provocará algún problema.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Busque soluciones para sus problemas económicos. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Se siente pletórico, aproveche esa energía.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Procure tener claros sus sentimientos para no hacer daño. Intente controlar los gastos, tiende a derrochar. Su horizonte laboral se amplía, aprovéchelo. Acusará los cambios bruscos de temperatura.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Proyectos para compartir por completo con su pareja. Debería dar un buen repaso a su economía. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Pletórico de energía y vitalidad.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Deje atrás la monotonía y salga a conocer gente. Procure mantener su tendencia al ahorro. Por fin podrá trabajar en lo que le gusta. Procure llevar una vida más sana.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Tensiones sentimentales, controle el mal humor. Gastará mucho dinero, pero se recuperará pronto. Utilice la diplomacia para hablar con sus jefes. Tenga cuidado con su cabeza.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Si tiene pareja le apetecerá darle una sorpresa. Recupera un dinero que le deben. No se embeba en el trabajo o tendrá problemas familiares. Se avecinan desarreglos fisiológicos si no se cuida.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Estado emocional romántico y cariñoso. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Colabore con sus compañeros y todo será más agradable. El estómago se resiente, haga hoy dieta blanda.