Horóscopo de hoy 15 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Gran necesidad de dar y recibir afecto. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Éxito laboral, disfrútelo. Muy bien hacer ejercicio, pero no fuerce en exceso la máquina.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
No juegue con los sentimientos de su pareja. El exceso de gastos mermará su economía. Tenga cuidado con los despistes laborales. Al dormir, una mala postura le provocará dolor de cuello.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Alguien muy cercano deseará hacerle la vida feliz. Mal momento para obtener beneficios. Momento de grandes responsabilidades laborales. Riesgo de enfriamiento.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. El panorama económico se presenta sin problemas. Día de abundante actividad laboral. Deseche esa obsesión por la salud, está perfectamente.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Llegan nuevas y desconocidas experiencias. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Día agotador, respete sus horas de sueño.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Oportunidad de conocer a nuevas e interesantes personas. El dinero escasea. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. Que su salud siga bien depende de usted.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Se avecinan limitaciones económicas. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. La salud le acompaña, disfrute de la vida.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
No fomente la inseguridad y desconfianza entre sus amigos. Su cuenta corriente está rebosante y eso le da seguridad. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Salud estupenda.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Hoy está con ganas de pelea, relájese. Necesita dinero y eso le agobia un poco. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Nuevas personas se interesarán por usted. Buena situación económica. Piense que no tiene edad para realizar ese trabajo. Procure protegerse de los cambios de temperatura.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Su familia le está demostrando más cariño que nunca. Va a ser muy generoso con los que le rodean. Lo rutinario no le deja poner en práctica su creatividad laboral. Debe dormir más, tómeselo en serio.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
El cariño a los demás nunca sobra. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Su creatividad le va a facilitar bastante su trabajo. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.