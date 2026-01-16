Horóscopo de hoy 16 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Buen momento para iniciar nuevas inversiones. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Vaya al médico, necesita un chequeo.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Puede que en el día de hoy reciba un «dinerillo». Pronto recogerá los frutos de su esfuerzo en el trabajo. Debido a las tensiones, tendrá insomnio.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Pasará muy buenos ratos con un viejo amigo. Piense en qué va a gastar ese dinero ahorrado. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. Duerma algo más, lo necesita.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
El amor le sonreirá en el día de hoy. Déjese aconsejar por expertos en economía. Reflexione sobre sus proyectos y objetivos profesionales. El estómago le está dando la lata, procure comer poco.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Jornada de gran intensidad amorosa. El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes. Estado laboral apacible. Está algo bajo de defensas, aliméntese mejor.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Aproveche lo que le brinda la vida social. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Cumpla con su horario laboral o tendrá problemas. La zona más débil de su organismo será la cabeza.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Hará las paces con un pariente del que se distanció. Reserve algo de dinero para una posible emergencia. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Debe huir del estrés y descansar más.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Intente ir a restaurantes más económicos si quiere ahorrar. En el aspecto profesional, todo marcha. La mejor terapia para la salud es la compañía.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
La posibilidad de una aventura amorosa es muy alta. Debe ser más conservador en sus inversiones. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Relájese y disfrute de la energía positiva que emana.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Está complaciente al máximo. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. La vida nocturna le llevará a un estado de agotamiento.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
La vida con su pareja se presenta serena y feliz. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. Su salud está en uno de sus mejores momentos.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Organice su interior para afrontar con éxito el exterior. Su economía puede mejorar gracias a los juegos de azar. Se producirán nuevos contactos profesionales. Huya de los excesos de grasa.